Vlahovic ha parlato col Napoli (Pedullà)

L'entourage del serbo incontrerà presto la Juventus. Intanto hanno parlato con due club europei, con un club arabo e con il Napoli.

Dusan Vlahovic è nel mirino del Napoli. L’attaccante serbo è stato sondato dal club azzurro. Alfredo Pedullà scrive che il procuratore di Vlahovic ha parlato anche con il club di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli non è l’unico club con cui ha parlato il procuratore di Dusan. L’entourage del serbo ha parlato con due club europei, col Napoli, e con un club arabo. Ci sarà ovviamente l’incontro con la Juventus per capire se il futuro potrà mai essere in bianconero.

Vlahovic incontrerà la Juventus e si conoscerà il suo futuro

Ecco cosa scrive Pedullà.

Esclusiva: chi assiste #Vlahovic ha parlato con due club europei, uno arabo e in Italia anche con il #Napoli. Presto incontrerà la #Juventus e tutto sarà più chiaro.

Esclusiva: chi assiste #Vlahovic ha parlato con due club europei, uno arabo e in Italia anche con il #Napoli. Presto incontrerà la #Juventus e tutto sarà più chiaro — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2026

Gli altri movimenti della Juventus

Gianluca Di Marzio dice che la Juventus incontrerà per l’ultima volta il papà di Vlahovic che è il procuratore del figlio. Ma la Juventus non nutre particolare fiducia, al punto che ha riaperto la trattativa per Kolo Muani. La Juve peraltro vuole Brahim Diaz ma ci vuole tempo. Per il portiere i bianconeri stanno valutando Dibu Martinez portiere argentino di grande personalità.