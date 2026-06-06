Tonali oggetto del desiderio in Premier League, il Manchester United pronto a offrire 100 milioni per lui
Lo scrive Caughtoffside.com. Il centrocampista ex Milan potrebbe essere un colpo dell'estate in Premier League
La nostra Serie A esporta più allenatori che calciatori. L’ultimo esempio è stato Vincenzo Italiano, emigrato nel modesto campionato turco: allenerà il Besiktas. Qualche calciatore italiano all’estero c’è. Uno di questi è Sandro Tonali trasferitosi dal Milan al Newcastle nel 2023. Tonali potrebbe trasferirsi in una delle squadre più importanti a livello europeo: il Manchester United.
Forcing del Manchester United per Tonali: superata la concorrenza di Arsenal e City
Come scritto in esclusiva dalla redazione di Caughtoffside.com, i Red Devils, dopo aver ingaggiato Ederson dall’Atalanta, sono pronti a investire circa 80 milioni di sterline (ovvero 92 milioni di euro) per il centrocampista della Nazionale.
Il Newcastle non vorrebbe cedere un altro pezzo pregiato, visto che Gordon si è appena trasferito al Barcellona. Ma molto probabilmente lo faranno. Anchre se il Newcastle vorrebbe 100 milioni di sterline, ossia 115 milioni di euro. Somma troppo onerosa per lo United. Potrebbero trovare un accordo a metà strada. Quello che è certo è che l’United ha superato City ed Arsenal nella corsa a Sandro Tonali.
Serie A campionato satellite della Premier
Queste cifre confermano quanto la Premier League faccia un altro sport rispetto alla Serie A. Il nostro campionato è ormai relegato ad un calciomercato in entrata di seconda fascia, se non di terza. Le nostre squadre ora si possono permettere solo calciatori che non trovano spazio adeguato in Premier League (come ad esempio McTominay), o nella fase finale della loro carriera (vedi De Bruyne).