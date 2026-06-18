Tonali al Tottenham che senso ha? Gli Spurs non giocano competizioni europee, proprio come il Newcastle

Spunta il dibattito su Athletic: City e Arsenal (altri club interessati al centrocampista) giocano la Champions, il Tottenham ha rischiato la retrocessione un mese fa e sono rivali diretti del Newcastle.

Sandro Tonali è molto richiesto sul mercato della Premier League, soprattutto da De Zerbi per il suo Tottenham. Ma avrebbe senso approdare agli Spurs, sapendo che non gioca competizioni europee proprio come il Newcastle? Athletic si pone questa domanda e fa una riflessione: non si hanno garanzie che il Tottenham giocherà, in futuro, la Champions tutti gli anni, mentre squadre come il Manchester City (altro club interessato a Tonali) hanno decisamente più possibilità.

Il Newcastle ha superato il Tottenham, che senso avrebbe vendere Tonali agli Spurs?

Il portale sportivo del New York Times scrive:

Il Newcastle United deve imparare a vendere meglio e tutti lo sanno. Deve essere più intelligente, più strategico. Una cessione di Sandro Tonali al Manchester City soddisferebbe gran parte di questi criteri, ma un suo trasferimento al Tottenham non ne soddisferebbe alcuno. I suoi rappresentanti si stanno muovendo da mesi: a gennaio lo hanno proposto all’Arsenal e più recentemente hanno avuto contatti con il Tottenham. Anche l’interesse del Manchester City si sta concretizzando. Manchester City e Arsenal sono squadre di Champions League; una sua partenza farebbe male, ma sarebbe quantomeno comprensibile.

Con il Tottenham, invece, non sarebbe comprensibile, visto che il club ha rischiato la retrocessione in Championship fino all’ultima giornata:

E’ l’unico membro storico delle cosiddette “Big Six” che il Newcastle può ritenere di aver superato. E’ una rivale diretta. Come gli Spurs, anche il Newcastle ha vissuto una stagione estenuante, ma c’è differenza tra vedere i propri migliori giocatori lasciare il club per fare un salto verso l’élite assoluta e vederli partire semplicemente per un’altra squadra rivale. Essere più intelligenti, a volte, significa semplicemente saper dire di no.