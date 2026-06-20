Tare: “Allegri? Il Napoli ha fatto una scelta saggia, coerente con le ambizioni del club”

L’ex ds del Milan, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset commentando sia la scelta di Allegri (che dovrebbe firmare a breve) da parte del Napoli, sia la situazione in cui si trova il Diavolo. Le sue parole:

Tare: “Allegri scelta top”

“È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, coerente con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere: già l’anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, e hanno così mantenuto vivo il rapporto. Io e Max ci sentiamo spesso, ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo commesso, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo.”

Sul Milan e l’Italia

infine, non manca una bordata al Milan e un parere sull’Italia

“Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio. Leao? Non so se sia giusto o sbagliato desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato al termine, che il ciclo si è concluso.”

“L’Italia può certamente ripartire dall’esperienza di Mancini, l’ultimo ct che ha vinto e che ora può riprendere un lavoro interrotto. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani: ce ne sono di prospettiva, basta guardare i risultati delle selezioni giovanili. Bisogna però avere coraggio, concedere fiducia e saperli aspettare.”