Spinazzola resta al Napoli, lo conferma l’agente: rinnovo di due anni, “la sua priorità era restare”

Spinazzola resta al Napoli, e adesso c’è anche la conferma dell’entourage. A Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente Davide Lippi ha annunciato un rinnovo biennale per il terzino, chiudendo un discorso che andava verso il traguardo da settimane.

Rinnovo di due anni e priorità Napoli

Lippi non lascia spazio a dubbi. “Spinazzola sta benissimo a Napoli e nel Napoli. Ha espresso la volontà di rimanere quanto più tempo possibile in questa città e in questa squadra. C’è stata una chiacchierata positiva con il club”, ha spiegato. Sulla concorrenza: “Sono arrivate tante offerte per lui molto vantaggiose, ma la sua priorità era restare”. E sui dettagli dell’accordo: “De Laurentiis è stato un signore con noi: in 5 minuti abbiamo trovato un accordo sulla durata del rinnovo, che sarà di altri due anni. Aspettiamo l’ufficialità dopo le firme. Avere uno zoccolo duro di calciatori italiani in una rosa è fondamentale”. Una conferma che va oltre il semplice rinnovo già dato per vicino.

Lippi promuove Allegri: “Un allenatore Top dopo Conte”

L’agente ha speso parole anche sul nuovo corso tecnico. “Allegri? Hanno lavorato bene seppur per poco tempo alla Juve”, ha ricordato Lippi, che con il tecnico ha un trascorso comune in bianconero. E ha aggiunto: “Se arrivasse Allegri, il Napoli continuerà ad avere un allenatore Top dopo Conte, che merita di essere ringraziato per il lavoro fatto”. Un endorsement che si somma alla lettura di Allegri come colpo da monarca illuminato.

Perché il rinnovo di Spinazzola pesa per il Napoli di Allegri

Tenere Spinazzola non è un dettaglio. È un esterno d’esperienza, affidabile su entrambe le fasce, e fa parte di quello “zoccolo duro di italiani” che a un tecnico come Allegri serve per dare ossatura e mentalità allo spogliatoio. In una rosa che si rinnova reparto per reparto — con la stessa logica di continuità che ha portato McTominay e Lobotka a un passo dal rinnovo — blindare un jolly difensivo che il campo ha già promosso, da titolare sulla corsia mancina, significa partire dalle certezze invece che dai punti interrogativi.

Adesso resta solo la formalità: le firme e l’annuncio ufficiale del club. Ma il messaggio dell’entourage è netto, e racconta un Napoli che, prima ancora di comprare, mette al sicuro chi vuole tenere. Spinazzola, per due anni, sarà ancora azzurro.