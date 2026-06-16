Spagna 82 o Italia 90 erano pezzi unici, ora anche i Mondiali sembrano tutti uguali

È come quando ti aggiri nel centro storico di una città d’arte famosa, o di un paese di mare turistico: all’improvviso gli stessi negozi, le stesse catene di lusso. E’ il mondo che si fa uniforme, più piatto. E così – il trend – sta succedendo anche ai Mondiali. “Un Mondiale, come le Olimpiadi – riflette sul Paìs Daniel Verdù – è stato per lungo tempo un viaggio vorticoso in una cultura e in un luogo. Uno scenario, forse, pieno di stereotipi e cartoline cliché. Le immagini di Italia ’90, Spagna ’82 o USA 1994 fluttuavano nella nostra memoria come souvenir prodotti in serie. Ma oggi, come accade per altri fenomeni legati alle grandi città o a luoghi che un tempo erano speciali, tutto sembra troppo simile, come un appartamento studentesco arredato con mobili Ikea”. Politica a parte.

Il Mondiali come le vie del centro tutte uguali

Per l’editorialista “il mondo sta diventando un luogo sempre più uniforme e noioso. E ai Mondiali, persino le maglie sembrano uguali. Puma, Adidas e Nike. Variazioni sullo stesso tema. Cambia il colore e un paio di strisce, ed ecco la maglia della tua squadra. Le sedi sono tutte uguali, gli stadi sono copie carbone di dischi volanti con meno personalità della gabbia di MMA della Casa Bianca, un vero e proprio circo romano del potere. Persino il leggendario Azteca non si chiama più così (…). Persino la cerimonia di apertura di quest’anno ha avuto un’aria simulata, con Shakira in una versione déjà vu dei suoi giorni in Sudafrica”.

Un Mondiale insipido

Alla fine “la parte migliore è la classica rivalità, guardare Ceferin e Infantino scambiarsi frecciatine tramite intermediari. Il presidente della Uefa furioso per l’inclusione di più squadre nei turni di qualificazione, che ci permette di vedere nazionali come Curaçao, Uzbekistan, Iraq e Capo Verde“.

Un Mondiale che – anche grazie ad un formato che di fatto rende quasi impossibile eliminare le big nella fase a gironi – “diventa sempre più insipido, ma anche più divertente se lo si vive come un videogioco”.