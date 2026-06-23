In Belgio il sondaggio è: schierereste Lukaku e De Bruyne contro la Nuova Zelanda?

La grande paura dell’eliminazione

C’è grande dibattito in Belgio sulla terza e decisiva partita del girone di qualificazione, soprattutto dopo i due pareggi contro Egitto e Iran. La paura di una clamorosa eliminazione è palpabile. Il Belgio in due partite non ha segnato uno straccio di gol. L’unica rete, contro l’Egitto, è stata un’autorete in qualche modo favorita da Lukaku. Contro l’Iran, il ct Rudi Garcia ha schierato Romelu dal primo minuto ma è servito a poco. Non sono andati oltre lo 0-0. In Belgio più di Lukaku è stato criticato De Bruyne. I Diavoli Rossi hanno dominato dal punto di vista del possesso palla ma hanno creato davvero poco. De Bruyne ha passeggiato – diremmo come al solito – e ha perso un pallone sanguinoso con un passaggio in orizzontale che da uno come lui non ci aspetteremmo mai. Qualcosina di buono l’ha fatto, troppo poco però.

Lukaku e De Bruyne sotto accusa in patria

Ora serve la vittoria contro la Nuova Zelanda. Non è un caso che oggi il giornale on line DhLes Sports lanci il sondaggio sulla formazione da schierare contro la Nuova Zelanda (partita decisiva). E il titolo è proprio sui due calciatori del Napoli: “con o senza De Bruyne e Lukaku contro la Nuova Zelanda?”

Un dibattito profondamente diverso da quello napoletano sui due calciatori. Lukaku non è ben visto dalla critica e dai tifosi. È considerato un peso. De Bruyne invece è atteso come il calciatore della provvidenza. Rumors non confermati sostengono che Allegri lo voglia tenere a ogni costo, anche perché lo scorso anno Kdb fu preso per lui. Poi Conte rimase e amen. Quest’anno le cose sono poi andate male per entrambi i belgi, anche a causa di due infortuni. L’interrogativo è: tenerli o no?