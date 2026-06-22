Schwazer e il doping, di nuovo: positivo all’Epo in Germania

Ai campionati tedeschi di marcia su strada, ad aprile, aveva fatto il terzo miglior tempo stagionale e record italiano

Alex Schwazer e il doping, di nuovo. Secondo l’Agenzia nazionale antidoping tedesca sarebbe risultato positivo all’EPO. L’agenzia ha avviato un procedimento nei suoi confronti e lo ha sospeso in via cautelare dopo aver rilevato eritropoietina sia nelle urine che nel sangue del marciatore, prelevati durante i campionati tedeschi di marcia su strada. La documentazione è stata trasmessa anche alla procura ordinaria: in Germania, come in Italia, il doping è un reato penale.

Il 26 aprile, in quella gara, Schwazer aveva vinto con il tempo di 3h01’55”: un tempone, terzo al mondo, record italiano. Fatto da atleta quasi amatoriale.

La carriera di Schwazer, inutile ricordarlo, è già segnata da due squalifiche. L’ultima, otto anni, era terminata il 7 luglio 2024, dopo una vicenda giudiziaria che aveva diviso l’opinione pubblica, prodotto un docufilm su Netflix e lasciato aperta (almeno secondo il diretto interessato) la questione di un presunto complotto internazionale ai suoi danni.

Schwazer ha convocato una conferenza stampa alle 16.