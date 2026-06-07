Sartori: “Italiano? Sapevamo che sarebbe entrato in un effetto domino, mi pare lo volesse il Benfica”

Il dt del Bologna alla Gazzetta: "Sentivo che sarebbe andato via, ho avuto le stesse sensazioni che ebbi con Thiago Motta. Pensava che un ciclo fosse finito"

La Gazzetta dello Sport intervista Giovanni Sartori direttore tecnico del Bologna. Una lunga intervista ma noi riportiamo solo le due domande e le due risposte relative a Vincenzo Italiano e al suo successore Domenico Tedesco.

Tedesco ha scelto il Bologna perché?

“A lui interessavano l’Italia e il Bologna. Ci eravamo lasciati due anni fa con un po’ di dispiacere ma con la speranza di ritrovarci dopo qualche anno. Il suo sangue italiano credo abbia influito molto sulla decisione: aveva anche altre richieste (ancora dalla Turchia, ndr) ma ha scelto noi”.

Italiano e l’effetto domino, il Bologna sapeva

Italiano-Besiktas: la rescissione con voi fu per il Napoli o…

“Speravo restasse, personalmente, per proseguire sul nostro cammino e dare un seguito al nostro progetto, dopo due anni fatti molto bene. Il perché dell’addio? Pensava che un ciclo fosse finito e quando succede questo, anche se tu provi con insistenza a fargli cambiare idea, un tecnico va avanti su quella strada. Quando abbiamo capito che sarebbe andato via? Ognuno ha le proprie sensazioni… Così come le avevo di Motta, diciamo che le ho avute per lui. Sapevamo che sarebbe potuto entrare in un effetto domino, ecco… Mi pare lo volesse pure il Benfica”.

Da ieri Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas che ha chiuso il campionato turco al quarto posto. Giocherà i preliminari di Europa League.