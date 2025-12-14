Thiago Motta potrebbe essere il nuovo allenatore della Real Sociedad (Marca)

La Real Sociedad ha affidato temporaneamente la prima squadra a Jon Ansotegi in attesa del nuovo allenatore. Secondo Marca, il casting è in fase avanzata e il profilo più probabile dovrebbe arrivare dall’estero: tra i nomi più graditi spiccano Pellegrino Matarazzo (ex-allenatore del Hoffenheim) e Thiago Motta, con quest’ultimo in forte ascesa, mentre le piste spagnole sembrano perdere terreno.

Scrive Marca:

“Jon Ansotegi si farà carico della prima squadra della Real Sociedad in maniera provvisoria fino all’arrivo del nuovo allenatore, evento che avverrà nei prossimi giorni, quando verranno accelerate le trattative per la sua nomina.

Gli stranieri Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta sembrano essere due dei profili più apprezzati. Accostati anche gli spagnoli Luis García Plaza e Francisco Javier García Pimienta, anche se tutto lascia pensare che il prossimo allenatore arriverà dall’estero”.

Thiago Motta al Real Sociedad

Riporta Marca:

“I dirigenti del club basco definiranno nei prossimi giorni il nome del prossimo allenatore, dopo aver effettuato da settimane una sorta di casting, iniziato a inizio ottobre quando la Real ha attraversato la prima crisi con Sergio, arrivando alla sosta in fondo alla classifica. Si è parlato di García Plaza e García Pimienta, ma tutto indica che sarà uno straniero e tra le opzioni Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta piacciono molto.

È evidente che la Real Sociedad abbia anche altri allenatori nel proprio radar, soprattutto stranieri, perché i successi ottenuti in passato con Martín Lasarte o Philippe Montanier potrebbero spingere il club a un’altra scommessa su un nome non molto conosciuto, ma capace di affermarsi a San Sebastián. Un altro tecnico arrivato dall’estero, ma con molta più fama, fu David Moyes, la cui esperienza però fallì nel giro di pochi mesi”.