Ronaldo non segna da dieci partite tra Europei e Mondiali, ma è ancora titolare nel Portogallo

Marca riporta il dato preoccupante dopo il pareggio 1-1 tra Portogallo e Congo. Riparte il dibattito su CR7. Il ct Martinez lo difende: "Quando cerchi di fare gol, c'è bisogno che Cristiano sia in campo".

E’ ripartito il dibattito su Cristiano Ronaldo, dopo il pareggio all’esordio ai Mondiali 2026 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Il ct Martinez ha deciso di non sostituire CR7 e lasciarlo in campo l’intero match, nonostante una prestazione deludente.

Flop Ronaldo all’esordio ai Mondiali 2026

Marca scrive:

Nessun gol, nessun tiro in porta, nessun dribbling completato, nessun’azione da gol creata, nessun fallo causato in 90 minuti, e con una bassa partecipazione al gioco che si aggiunge al freddo dato che fa notare che Cristiano Ronaldo è a dieci partite consecutive, tra Europeo e Coppa del Mondo, senza vedere la porta.

Martinez ha risposto in conferenza stampa in merito alla prestazione di Ronaldo: “Abbiamo fatto fatica ad arrivare in area avversaria, volevamo sfruttare le qualità di Cristiano. Non aveva senso sostituire il miglior marcatore della storia quando avevamo bisogno di gol, ecco perché abbiamo aggiunto Gonçalo Ramos nei minuti finali. L’esperienza di Cristiano è importante; chiaramente, quando cerchi di fare gol, hai bisogno di Cristiano in campo“.

In Portogallo vogliono che continui ad essere titolare

Intanto, nel Paese sorgono dubbi. Il giornalista di Cnn Portugal, Joao Pedro Oca, ha commentato a Marca: “C’è sempre un dibattito su Cristiano. Tuttavia, la maggior parte delle persone pensa che sia giusto che giochi, perché fisicamente è ancora molto in forma“.

In molti si aspettavano una risposta di CR7 alla tripletta di Leo Messi, o alla doppietta di Kylian Mbappé, ma non è arrivata; contro l’Uzbekistan martedì sarà vietato sbagliare per il centravanti 41enne.