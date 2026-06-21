Raphinha ha una lesione muscolare alla coscia destra, ma il Brasile vuole tentare di recuperarlo

Salterà la partita contro la Scozia e Ancelotti spera di riaverlo successivamente. Quest'anno ha già saltato dieci partite col Barça per infortuni muscolari alla stessa gamba.

Raphinha si è fermato nel match tra Brasile e Haiti in seguito ad un infortunio. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra.

Raphinha resta con il Brasile nonostante l’infortunio

Nonostante ciò, l’esterno del Barcellona continuerà ad essere parte della Nazionale lavorando a parte e cercando di recuperare il prima possibile.

Ciò che è sicuro è che salterà la partita contro la Scozia di Scott McTominay, l’ultima della fase a gironi dei Mondiali.

Non è la prima volta che Raphinha soffre di problemi muscolari alla stessa gamba in questa stagione; ha saltato dieci partite con il Barça per questo tipo di infortunio e ora dovrà essere estremamente cauto se vorrà continuare ad aiutare il Brasile nel torneo.