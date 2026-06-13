Rangnick demolisce il Milan: “Ho detto che volevo chiarezza, non è mai arrivata”

Il tecnico rinnova con l'Austria. Lui non voleva Ibra tra i piedi e Ibra ovviamente gli ha fatto la guerra. È lui che comanda nel Milan. Amorim favorito per la panchina. "Povero diavolo, che pena mi fa"

Rangnick demolisce il Milan: “Ho detto che volevo chiarezza, non è mai arrivata”

Dusseldorf (Germania) 17/06/2024 - Euro 2024 / Austria-Francia / foto Image Sport nella foto: Ralf Rangnick

Rangnick rinnova con l’Austria

Ralf Rangnick ha rinnovato il contratto con la Nazionale austriaca fino al 2028. Il ct dell’Austria ha parlato anche del Milan. E ha dichiarato: “Sì ci sono stati dei colloqui, io ho detto dal primo momento che volevo chiarezza prima del Mondiale. Ma questa chiarezza non è mai arrivata. Invece i colloqui con la federazione austriaca sono state positive e all’insegna della fiducia”.

ibra Ibrahimovic Milan Capello Conte

E quindi niente Rangnick per il Milan. Ancora una volta Cardinale e quindi il club rossonero si sono piegati alla volontà di Zlatan Ibrahimovic che dagli Stati Uniti dirige le operazioni. Rangnick non avrebbe voluto Ibra tra i piedi, lo ha posto come condizione. Una delle tante condizioni. Ovvio che lo svedese gli abbia fatto la guerra.

È Amorim il favorito per la panchina del Milan

Adesso per la panchina del Milan il favorito è Amorim l’uomo che, dopo aver fatto molto bene allo Sporting (con Gyokeres centravanti), stava conducendo il Manchester United sulla strada del disastro. Se ne sono accorti appena in tempo. E da quando lo hanno esonerato, sostituendolo con un tecnico di buon senso quale è Carrick, lo United è cresciuto ed è tornato a qualificarsi per la Champions.

Amorim piace molto a Zlatan. Come cantava Cocciante: “Povero diavolo, che pena mi fa”.