Rangnick demolisce il Milan: “Ho detto che volevo chiarezza, non è mai arrivata”

Il tecnico rinnova con l'Austria. Lui non voleva Ibra tra i piedi e Ibra ovviamente gli ha fatto la guerra. È lui che comanda nel Milan. Amorim favorito per la panchina. "Povero diavolo, che pena mi fa"

Rangnick rinnova con l’Austria

Ralf Rangnick ha rinnovato il contratto con la Nazionale austriaca fino al 2028. Il ct dell’Austria ha parlato anche del Milan. E ha dichiarato: “Sì ci sono stati dei colloqui, io ho detto dal primo momento che volevo chiarezza prima del Mondiale. Ma questa chiarezza non è mai arrivata. Invece i colloqui con la federazione austriaca sono state positive e all’insegna della fiducia”.

E quindi niente Rangnick per il Milan. Ancora una volta Cardinale e quindi il club rossonero si sono piegati alla volontà di Zlatan Ibrahimovic che dagli Stati Uniti dirige le operazioni. Rangnick non avrebbe voluto Ibra tra i piedi, lo ha posto come condizione. Una delle tante condizioni. Ovvio che lo svedese gli abbia fatto la guerra.

🚨🗣️Ralf RANGNICK SPEAKS OUT about AC Milan DEAL: “Milan? There have been talks. I’ve said from the very beginning that I wanted clarity before the World Cup. But that clarity never came.” pic.twitter.com/z09esM3lcD — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) June 13, 2026

È Amorim il favorito per la panchina del Milan

Adesso per la panchina del Milan il favorito è Amorim l’uomo che, dopo aver fatto molto bene allo Sporting (con Gyokeres centravanti), stava conducendo il Manchester United sulla strada del disastro. Se ne sono accorti appena in tempo. E da quando lo hanno esonerato, sostituendolo con un tecnico di buon senso quale è Carrick, lo United è cresciuto ed è tornato a qualificarsi per la Champions.

Amorim piace molto a Zlatan. Come cantava Cocciante: “Povero diavolo, che pena mi fa”.