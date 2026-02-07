Senza Amorim, lo United vince sempre. Batte anche il Tottenham, Fernandes: “Carrick ci dà più libertà”

Amorim stava affossando una squadra. Decisivi i gol di Mbeumo e Bruno Fernandes: United quarto e momentaneamente a più 4 sul Chelsea. Spurs in 10 uomini dal 29esimo

La cura Carrick continua a dare i suoi frutti: lo United supera il Tottenham 2-0 ed è ora quarto in solitaria in Premier League. Ovviamente Kobbie Mainoo ancora titolare, autore dell’assist per il gol dell’1-0 firmato da Mbeumo. Spurs in dieci dal 29’. Amorim stava affossando i Red Devils.

Manchester United-Tottenham: report del match

Si legge su Footmercato:

Colpevole di un intervento con i tacchetti sulla caviglia di Casemiro, Romero si è guadagnato un rosso diretto (29’). In superiorità numerica, il Manchester United è passato in vantaggio. Servito in area da Mainoo, Mbeumo ha sbloccto il risultato con un diagonale di sinistro (1-0, 38’). Un gol di Diallo, al termine di una splendida azione corale, è stato annullato per fuorigioco al 49’.

In vantaggio ma non ancora al sicuro, lo United ha gestito comunque alla perfezione l’ultimo quarto d’ora, e Bruno Fernandes ha messo il sigillo definitivo con una precisa conclusione sul secondo palo (2-0, 81’). In classifica, il Manchester United resta quarto e si porta a soli due punti dal podio. Il Tottenham, invece, rimane impantanato in una deludente 14ª posizione e continua a non trovare la vittoria.

A fine partita ecco le parole di Bruno Fernandes a Tnt Sports:.

“È incredibile … quando si vince tutto sembra più luminoso. Il calcio cambia da una partita all’altra. Michael [Carrick] è venuto con le idee giuste di responsabilizzare i calciatori, più libertà in campo, lui è molto bravo con le parole, ero sicuro che potesse essere un grande manager. Sta dimostrando. Speriamo di poter aiutarlo, questo è un grande club e tutti conoscono le aspettative. Lui sa cosa serve e aggiunge qualcosa di speciale alla squadra”.

Carrick ha trovato la quadra

A questo punto, centrata la quarta vittoria consecutiva tra City, Arsenal, Fulham e oggi Tottenham. si può tranquillamente dire che Carrick ha trovato la chiave di volta per rimettere in piedi una squadra apparentemente morta.

Non a caso, Athletic scrive:

“ Non è raro che l’umore di una squadra migliori dopo la partenza di un allenatore — il cambiamento avviene spesso in circostanze tese, come fu con Amorim — e Carrick ha trovato professionisti pronti a lavorare per lui, desiderosi di impressionare e chiudere la stagione con forza.

Ognuno aveva le proprie motivazioni. Casemiro, ad esempio, sapeva che sarebbe partito e voleva congedarsi in modo positivo, con lo United di nuovo in Champions League — il motivo per cui era stato acquistato nel 2022. Dopo alcune partite sotto Carrick, Casemiro — un calciatore che ha sempre dato grande importanza al rispetto — lo ringraziò dicendo di sentirsi di nuovo un calciatore. Altri titolari senior hanno elogiato Carrick, i suoi allenamenti e l’interesse che dimostra verso i giovani.

Lo stile Carrick

Carrick ha usato il suo primo incontro con i giocatori per sottolineare cosa significa giocare per il Manchester United, tra le altre cose. I giocatori hanno reagito bene. Alcuni si sono sentiti feriti dalle critiche ricevute negli ultimi 18 mesi, in particolare dal commento di Amorim che li dipingeva come i “peggiori nella storia dello United”, e non volevano lasciare quel retaggio. Carrick ha offerto supporto a chi ne aveva bisogno e fornisce spiegazioni chiare ai giocatori sul perché non partono titolari. Gli stessi si fidano del suo giudizio, in parte perché è stato un centrocampista di alto livello e perché è diretto con loro.

Ha impressionato per la sua calma, l’approccio collaborativo e l’autorità che ha instaurato. Ha un approccio discreto con i media, altro contrasto con Amorim, ma mentre le sue dichiarazioni pubbliche non sono animate, la sua squadra lo è stata. Chi può dire quanto durerà? Per ora, il nuovo tecnico sta volando ed è in rotta per portare lo United in Europa la prossima stagione. Se ci riuscirà, avrà avuto successo; altrimenti, fallirà. In ogni caso, nessuno può dubitare che tutto ciò in cui crede e che fa è per il bene a lungo termine del club.