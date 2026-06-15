Rafa Marín ha scelto Napoli: il riscatto del Villarreal dipendeva anche da lui, e ha detto no alla comfort zone

Ci sono ritorni che si decidono negli uffici e ritorni che si decidono nella testa di un giocatore. Quello di Rafa Marín appartiene alla seconda categoria. Il Villarreal lo avrebbe tenuto volentieri, ma il Napoli non ha mai smesso di considerarlo un proprio investimento: già a fine aprile aveva fatto sapere agli agenti del difensore di volerlo riportare a casa. Un segnale che ha pesato, scrive il Corriere dello Sport.

Una clausola che cambia tutto: il riscatto dipendeva anche dal giocatore

Perché nell’accordo tra i due club c’era un dettaglio che ribalta il senso della vicenda: il diritto di riscatto non dipendeva solo dalla volontà del Villarreal, ma anche da quella di Rafa Marín. In altre parole, il difensore aveva in mano una fetta del proprio destino. E ha scelto di non restare.

La rinuncia alla comfort zone della Liga

È qui che la storia diventa interessante. Restare nella Liga sarebbe stata la strada comoda: un campionato che conosce, una piazza che lo aveva accolto, la lingua di casa. La comfort zone, appunto. Rafa Marín ha invece deciso di rimettersi in discussione in Italia, dove la prima esperienza non gli aveva regalato granché: con Conte lo spazio era stato col contagocce, e un difensore di ventitré anni dallo spazio non può prescindere.

Il nuovo allenatore come spinta

Il Corriere dello Sport lega questa scelta anche a un fattore ambientale: l’arrivo di un nuovo allenatore. Una pagina nuova, un’altra possibilità di convincere. Tornare a Napoli, per Rafa Marín, non è la sicurezza: è la scommessa. E forse è proprio questo il dettaglio che racconta meglio il giocatore — la preferenza per la sfida rispetto alla rendita.