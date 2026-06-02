Rabiot Napoli si può fare, guadagna 3,5 milioni (non 5,5)

Lo scrive il Corsport: e l'agente italiano è Branchini (lo stesso di Allegri). Con McTominay e Lobotka comporrebbe una mediana da urlo

L’operazione Rabiot-Napoli è meno complessa di quanto si possa immaginare. Il francese non guadagna 5,5 milioni netti, ne guadagna 3,5 netti. Cambia tutto. Soprattutto se – come pare – se dovesse andare via Anguissa. Ne scrive il Corriere dello Sport che aggiunge un altro dettaglio: l’agente italiano di Rabiot è Giovanni Branchini che è il procuratore di Allegri. Anche se, ricordiamolo, a seguire il calciatore c’è sempre la madre molto temuta nelle trattative. Il francese ha altri due anni di contratto al Milan ma oggi se un calciatore vuole andare via, è difficile trattenerlo. Ammesso e non concesso il club rossonero voglia trattenerlo visto che stanno faticosamente progettando un nuovo inizio tecnico-tattico.

Al Milan ha segnato sei gol e firmato cinque assist

Rabiot sarebbe un regalo per Allegri (sempre che riesca a liberarsi dal Milan). I due sono legati da un solidissimo rapporto che è nato e si è cementato alla Juventus. Rabiot divenne in poco tempo un fedelissimo del livornese, lo difese anche l’anno in cui venne trattato come un sacco vecchio da Giuntoli che portò poi la Juventus al disastro tra le ola degli opinionisti. Una volta passato al Marsiglia – grazie al repulisti di Giuntoli e Thiago Motta, la coppia più temuta delle cavallette -, dopo un anno il francese ha ritrovato Allegri perché il club francese lo mise in vendita in seguito alla lite nello spogliatoio con Rowe. Il club rossonero lo ha pagato appena 10 milioni. Il francese ha 31 anni ed è reduce da un’ottima stagione. È stato una delle (poche) colonne del Milan. Ha segnato sei gol e firmato cinque assist.

Rabiot a Napoli formerebbe una mediana da urlo con McTominay e Lobotka.

Scrive il Corsport:

“Rabiot è un po’ l’omologo mancino di Scott per intensità e impatto, strappi e inserimenti, gol e assist. McT è un assaltatore più puro, ma l’altro ha letture e chiavi tattiche di enorme livello: insieme con Lobo, ai suoi fianchi, formerebbero una splendida mediana”.

Ovviamente va valutata la posizione di Anguissa che al momento è in lista di sbarco e molto difficilmente resterà a Napoli.