Rabiot al Napoli, bisogna aspettare: a fine Mondiale ci sarà un summit col Milan

Allegri lo vuole e Rabiot ha aperto, ma per Rabiot al Napoli serve pazienza: come scrive Tuttosport, il centrocampista e il Milan si vedranno in un summit a fine Mondiale. Prima di allora, nessun affondo possibile.

Per Rabiot al Napoli serve, prima di tutto, pazienza. Il nome del centrocampista francese è in cima alla lista di Massimiliano Allegri da settimane, ma — come scrive Tuttosport — la sua posizione al Milan si deciderà solo a fine Mondiale, quando è in programma un summit tra Adrien e i rossoneri. Tradotto: prima di allora, nessun affondo è davvero possibile.

Rabiot al Napoli: perché bisogna aspettare il summit col Milan

Il Milan, dopo le cessioni a centrocampo (Fofana e Loftus-Cheek), ha ricostruito il reparto attorno a Rabiot, Ricci, Jashari e ai giovani Comotto e Zeroli: il francese resta un perno, e Amorim lo considera elemento cardine per ripartire. Per questo i rossoneri non hanno fretta e rimandano ogni discorso al vertice di fine torneo. Lo stesso Rabiot, interpellato sul futuro, ha glissato: “Sono concentrato sul Mondiale, poi vedremo”. Una linea che coincide con quella del club e che, di fatto, congela anche le mosse del Napoli.

Allegri spinge, ma il Milan non svende

Il pressing, però, c’è. Rabiot ha detto sì ad Allegri: tra i due c’è un rapporto solidissimo, nato negli anni della Juve. Il punto è che il Milan vuole un’offerta pesante: o una proposta importante, o resta, legato ai rossoneri fino al 2028. E sul cartellino si parla anche di 20 milioni, cifra non banale per un 31enne.

Cifre e tempi: cosa serve al Napoli

Per gli azzurri l’operazione va studiata con freddezza. Rabiot ha 31 anni e un ingaggio importante (3,5-5,5 milioni a seconda delle fonti), e l’affare diventa concreto soprattutto se dovesse partire Anguissa. Ecco perché, al di là dell’entusiasmo, i discorsi restano per ora “prematuri”: è una questione di tempi. Tutto passa dal summit di fine Mondiale: se il Milan aprirà e il Napoli presenterà la proposta richiesta, Rabiot diventerà un nome caldo davvero. Fino ad allora, tocca aspettare — e preparare l’offerta giusta.