Napoli-Spinazzola, avanti insieme: c’è l’accordo per un biennale

La storia tra Leonardo Spinazzola e il Napoli è destinata a continuare. Arrivato nell’estate del 2024, l’esterno italiano ha totalizzato 72 presenze e 4 gol con la maglia del Napoli, vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana. A confermare che l’accordo verbale per il rinnovo è già in essere sono stati sia Fabrizio Romano che il suo agente, intervenuto ai microfoni di Stile TV.

Napoli, Spinazzola pronto al rinnovo

Riporta Romano sul suo canale Whatsapp:

” Leonardo Spinazzola firmerà un biennale col Napoli, accordo rivelato da giorni e ora c’è la stretta di mano.”

L’agente ha invece dichiarato:

“Esiste già un’intesa, manca ancora la firma sul contratto, ma l’accordo con la società è stato raggiunto. Negli ultimi sei mesi sono stato contattato da tantissimi club e sono arrivate proposte davvero molto rilevanti, importanti per qualsiasi giocatore e per la situazione che si era venuta a creare, dato che era in scadenza.

Leonardo ha sempre manifestato il desiderio di restare a Napoli e questa volontà è stata immediatamente assecondata, sia da parte mia sia da parte del club. Napoli ha puntato su di lui e lui ha creduto nel progetto; ha chiesto con decisione di rimanere, senza alcuna esitazione.”

Sugli infortuni e Allegri

L’agente ha poi proseguito:

“Infortuni? È arrivato il momento di superare questa narrazione. Leonardo è un atleta integro che ha disputato oltre 45 partite, un dato che pochi giocatori di movimento riescono a raggiungere. Sta bene, sa gestirsi e l’esperienza accumulata negli anni gli consente di farlo nel modo migliore.

Allegri troverà senza dubbio una squadra costruita per competere per lo scudetto, esattamente come accaduto nella scorsa stagione. Ritengo che il Napoli abbia attraversato un periodo di circa un mese e mezzo caratterizzato da continui problemi fisici, una situazione che avrebbe messo in difficoltà qualsiasi squadra. Nonostante ciò, resta una formazione di altissimo livello, nella quale alcuni giocatori devono ancora esprimere pienamente il proprio potenziale”

Su Conte

Su Conte, infine:

“Ha svolto un lavoro eccellente, fatto di attenzione ai dettagli, meticolosità quotidiana e grande preparazione fisica e atletica. I calciatori che lavorano con lui si portano dietro questi insegnamenti anche negli anni successivi.

Quando ti ritrovi a perdere sette giocatori in un solo mese, tutto diventa più complicato, eppure è riuscito a chiudere al secondo posto. Tutti gli allenatori arrivati dopo di lui hanno beneficiato dell’eredità lasciata da Antonio; chi prenderà il suo posto troverà quindi una squadra sicuramente ben organizzata e preparata.”