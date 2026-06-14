Ibrahimovic manco il commentatore sa fare. Esattamente qual è il suo lavoro?
Anche in tv mostra il peggio di sé, almeno però non distrugge il Milan. Perennemente ego-riferito, si definisce più forte di Haaland. La realtà è che in due Mondiali non ha segnato nemmeno un gol.
Il Milan affonda tra il vuoto che regna a Milanello e i suoi calciatori più rappresentativi che vogliono cambiare aria, echi dovrebbe ricostruirlo è troppo impegnato a fare l’“entertainer” (chiamiamolo così, il termine giusto sarebbe un altro) in America, dove ha il ruolo di commentatore per i Mondiali iniziati giovedì. Ieri, Ibrahimovic, in compagnia di Lalas e Henry, ha dato il peggio di sé e Gabriele Romagnoli su Repubblica ne analizza in maniera piuttosto pungente il modo di porsi, con il suo fare da showman trito e ritrito. I dettagli.