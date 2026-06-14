Ibrahimovic manco il commentatore sa fare. Esattamente qual è il suo lavoro?

Repubblica comincia così: “Ibra non ha mai segnato un solo gol in due Mondiali disputati, ma sembra ne abbia vinti tre, due più di Henry.” E già sarebbe ko tecnico.

Poi prosegue:

“Commentare non è il suo mestiere, ma dopo che ha smesso di giocare non si è capito che cosa faccia esattamente. È un advisor, ma più che altro sconsiglia: non Rangnick, che farebbe tutto da sé; non Glasner, che non conosce abbastanza. Come sempre la forma abbaglia e nasconde la sostanza. Sul web si commentano la sua pettinatura, senza più codino, e i suoi completi in puro stile Willy Wonka e la fabbrica dei dollari.

Il povero Lalas ha fatto l’errore di dire che ammira Haaland e la risposta non si è fatta attendere: “Se ha due occasioni Haaland fa due gol; se io avevo due occasioni ne facevo tre.”

Una fortuna costruita sulla rozzezza

La chiosa:

“Ha costruito la sua fortuna su quella rozzezza esibita dentro e fuori dal campo che, nell’era della spudoratezza, viene premiata. Piacerebbe a Trump e piace al pubblico”.

La cosa triste che emerge da questo ritratto è che lo svedese è probabilmente consapevole di tutto ciò e, vuoi per alimentare questo ego, vuoi perché è ormai schiavo del suo personaggio, continua imperterrito. Le vittime, ovviamente, sono i milanisti.