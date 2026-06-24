Napoli, l’esordio sabato 22 agosto alle 20:45 contro il Genoa a Marassi

Sono stati resi noti date e orari delle prime cinque giornate di Serie A 2026-27. Il Napoli farà il suo esordio al Marassi per affrontare il Genoa, sabato 22 agosto; la prima gara al Maradona sarà domenica 30 agosto contro il Como.

Calendario di Serie A, le prime cinque giornate del Napoli

Contro il Genoa, gli azzurri giocheranno sabato 22 agosto alle ore 2o.45 e il match sarà visibile su Dazn in co-esclusiva con Sky. Quel giorno sarà l’Inter ad aprire il campionato alle 18.30 in casa contro il Monza. In concomitanza si giocherà Udinese-Como.

Nella seconda giornata ci sarà il Como, al Maradona, domenica 30 agosto alle ore 18.30. In questo caso, la partita sarà solo su Dazn.

Terza giornata il 5 settembre, di sabato, alle 18 contro l’Inter.

Si torna al Maradona alla quarta giornata, dove il Napoli affronterà domenica 13 settembre alle ore 18 il Bologna (match visibile su Sky e Dazn). Attenzione, però: la data potrebbe subire una variazione in funzione del calendario della Champions League, in cui saranno impegnati gli azzurri.

Quinta giornata contro la Fiorentina, domenica 20 settembre alle 12.30, in trasferta.