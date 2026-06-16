Lukaku e il Napoli, potrebbe esserci una clamorosa inversione a U (Sky Sport)

Troppa fretta nel voler pensionare Lukaku

Sono bastati 22 secondi a Romelu Lukaku per ricordare al mondo calcistico il suo valore. Era stato troppo frettolosamente avviato sulla via della pensione. Adesso la percezione è cambiata. Col suo ingresso in campo è cambiata la partita del Belgio che ha raggiunto il pareggio contro l’Egitto (sia pure su autogol ma nel tentativo di evitare la rete del centravanti del Napoli).

Adesso dei cambiamenti potrebbero esserci anche nel futuro del Napoli di Allegri (sempre che firmi prima o poi).

Allegri potrebbe giocare anche con le due punte

Queste le parole di Luca Marchetti:

“Lukaku potrebbe convincere Allegri se continua a mettersi in mostra. Per il Napoli è sicuramente un vantaggio che Lukaku sia in forma perché dimostra di essere un calciatore importante. Ma potrebbe essere importante anche per il Napoli. È giustissimo quello che ha detto Ugoliin, è vero che il Napoli vorrebbe capire se davvero ci possono essere alternative a Lukaku sul mercato. Però, attenzione, potrebbe esserci una clamorosa inversione a U visto che peraltro è cambiato l’allenatore, il sistema di gioco, si potrebbe andare con le due punte, devono essere decise un bel po’ di cose anche con Allegri”.

Massimo Ugolini ha comunque ricordato i problemi che ci sono stati pochi mesi fa tra il calciatore belga e la società, quando Romelu ha deciso di sua sponde di andare a curarsi in Belgio. E poi in ballo ci sono gli otto milioni di euro lordi del suo stipendio. Che sono comunque meno dei dieci di De Bruyne.