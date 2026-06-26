L’Inter perde pure Nico Paz (resta a Como per circa 60 milioni)

L'annuncio di Fabrizio Romano. Per l'Inter e per la Gazzetta seconda mazzata in pochi giorni, erano già partite le fanfare per una trionfale operazione di mercato.

Inter, seconda mazzata dopo Palestra

Nico Paz resta a Como. È la notizia del giorno. Così scrive Fabrizio Romano, e dopo qualche minuto anche Sky Sport (inizialmente meno tranchant) conferma.

Per Sky Sport il Como stava cercando di chiudere l’affare. Ossia 60 milioni di euro, qualcosa in meno, diciamo 55, per riportare il trequartista in Italia con la recompra per il Real Madrid fissata a 80 milioni (solo per un periodo della prossima estate). Al Real Madrid spetterà percentuale sulla rivendita.

Fabrizio Romano scrive che è tutto fatto, l’accordo è stato raggiunto, Nico Paz vuole rimanere a Como.

Quindi l’Inter oltre a Palestra perde pure Nico Paz. Da ieri gli esperti di mercato davano per avviata l’operazione che avrebbe dovuto portare l’argentino a Milano. Non se ne farà niente.

Il Como trattiene quindi in Italia un calciatore di 21 anni destinato a diventare un fuoriclasse. Probabilmente il più forte calciatore della Serie A.

Per l’Inter un’altra mazzata, la seconda in pochi giorni. Le fanfare devono fermarsi. Una brutta notizia anche per la Gazzetta che oggi aveva aperto il giornale con il titolo: “Paz vuole l’Inter”.

Eppure per la Gazzetta Nico Paz voleva l’Inter

Ecco cosa scriveva la Gazzetta:

“Il modo migliore per lasciarsi alle spalle l’affaire Palestra e il suo epilogo è rilanciarsi sul mercato. L’Inter lo sa e sa che serve un colpo che faccia sognare i tifosi ma allo stesso tempo che sia anche funzionale dal punto di vista tattico, uno di quei rinforzi che si possa inserire in una squadra collaudata ma che volendo le permetta anche di giocare in maniera diversa e quindi di evolversi. Con questi presupposti si può dire che per i nerazzurri sia iniziata l’operazione Nico Paz”.

E ancora: “Il trequartista argentino all’Inter piace da tempo; quel che adesso è cambiato è che non è soltanto il club campione d’italia a pensare a Paz. Anche da parte di Nico c’è apertura totale verso l’Inter”.