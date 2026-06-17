Napoli Basket in EuroCup 2026/2027: il formato della competizione

32 squadre, di cui 5 italiane e serie al meglio delle tre per le fasi ad eliminazione diretta. La nuova EuroCup 2026/2027 è già pronta e ci sarà anche il Napoli Basket

Come annunciato anche dalla società tramite comunicato ufficiale, il Napoli Basket, grazie a una Wild Card, farà parte dell’edizione 2026/2027 dell’EuroCup, la seconda competizione europea di pallacanestro. Quella della prossima stagione avrà un formato inedito. Sono state infatti approvate ben 32 squadre e il Napoli Basket è una tra le cinque squadre italiane nel torneo oltre a Reyer Venezia, Aquila Trento, Roma e Bertram Tortona. La nostra nazione è così quella maggiormente rappresentata nella competizione. L’ultima wildcard, che completerà definitivamente il tabellone a 32 squadre, verrà annunciata nei prossimi giorni e assegnata tra le società che hanno già presentato la documentazione richiesta.

Vecchio e nuovo formato dell’EuroCup

Nella scorsa stagione, che ha visto trionfare la J.L. Bourg-en-Bresse, hanno partecipato solo 20 squadre, da dodici paesi differenti, inserite in due gironi all’italiana da 10 squadre ciascuno. Hanno avuto accesso ai playoff le prime sei squadre classificate di ogni girone, con le prime due classificate che sono passate direttamente ai quarti di finale. Le ultime quattro classificate di ciascun girone sono state invece eliminate. Ottavi, quarti sono state disputate con gara secca, mentre semifinali e finale alla meglio delle 3 partite.

Per la prossima stagione le 32 squadre partecipanti saranno divise in quattro gironi da otto, e le prime 16 classificate staccheranno il pass per la fase successiva. Il cammino verso il titolo si farà ancora più avvincente: ottavi, quarti, semifinali e finali si giocheranno tutti con una serie al meglio delle tre gare. Questa espansione nasce per rispondere all’enorme interesse mostrato dai club di tutta Europa, che vedono nella EuroCup una piattaforma capace di garantire stabilità, incentivare gli investimenti e sostenere la pianificazione a lungo termine.

Le squadre partecipanti

Con licenza quinquennale: Aris Salonicco (Grecia) • As Monaco (Principato di Monaco) • Bahcesehir Basket (Turchia) • BERTRAM TORTONA (ITALIA) • Besiktas (Turchia) • Buducnost Podgorica (Montenegro) • Olimpia Lubiana (Slovenia) • Cosea Jl Bourg-en-Bresse (Francia) • DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (ITALIA) • Hapoel Gerusalemme (Israele) • La Laguna Tenerife (Spagna) • Le Mans (Francia) • Lietkabelis (Lituania) • London Lions (Inghilterra) • Neptunas Klaipeda (Lituania) • Niners Chemnitz (Germania) • Paok Salonicco (Grecia) • Ratiopharm Ulm (Germania) • Skyliners Frankfurt (Germania) • Turk Telekom Ankara (Turchia) • Cluj Napoca (Romania) • UMANA REYER VENEZIA (ITALIA).

Con licenza annuale: Balkan Botevgrad (Bulgaria) • BASKETBALL CLUB ROMA (ITALIA) • Basket Manresa (Spagna) • NAPOLI BASKETBALL (ITALIA) • Riga Zelli (Lettonia) • Rostock Seawolves (Germania) • Krepsinio Klubas Siauliai (Lituania) • Slask Wroclaw (Polonia) • Tofas Bursa (Turchia) • Wild Card