Il Napoli Basket ottiene una wild-card per l’Europa: giocherà l’EuroCup

Il torneo allargato da venti a trentadue squadre. Napoli e Roma invitate. Dopo le tante parole e un primo anno travagliato, una novità che potrebbe essere sfruttata

L’EuroCup allargata da venti a trentadue squadre

Il Napoli Basket torna a disputare un coppa europea dopo diciannove anni. Giocherà l’Eurocup. La manifestazione passa da venti a trentadue squadre. E vengono concesse alcune wild-card, come se fossero degli inviti (nel tennis accade a ogni torneo. Per l’Italia sono state assegnate due wild-card di un anno: una a Roma e una a Napoli.

La Underdog Global Partners, società proprietaria del Napoli Basket guidata dal presidente Matt Rizzetta, ha annunciato la novità.

«Siamo entusiasti di annunciare che, per la prima volta in 20 anni, il Napoli Basketball parteciperà all’EuroCup. L’inclusione nell’EuroCup rappresenta una potente convalida del modello UGP e un importante passo avanti nella nostra missione di elevare il Napoli Basketball a una franchigia riconosciuta a livello mondiale. Gareggiare sulla scena europea amplierà la portata del club, ne aumenterà la visibilità e creerà significative opportunità di crescita sia dentro che fuori dal campo», si legge nella nota ufficiale diffusa dal gruppo guidato da Rizzetta.

Napoli Basket invitato come Roma: cinque le italiane

L’ingresso dei campani si inserisce in una profonda rivoluzione della competizione, che vedrà a breve l’annuncio ufficiale di 32 squadre partecipanti complessive, tra cui ben cinque formazioni italiane. La strategia degli organizzatori introduce un nuovo concetto di licenza pensato appositamente per offrire ai club una stabilità e una continuità nettamente maggiori rispetto al passato. Questo meccanismo permetterà alle società di operare con più chiarezza, facilitando accordi di sponsorizzazione a lungo termine e ottimizzando la pianificazione finanziaria grazie alla garanzia di incassi da biglietteria stabili.

Mentre Trento, Tortona e Venezia otterranno una licenza pluriennale strutturata sulla formula del 3+2 anni, il Napoli Basket e il nuovo progetto di Roma (legato a doppio filo alla superstar NBA Luka Doncic e a Donnie Nelson) accederanno alla seconda coppa europea attraverso una wild-card annuale.