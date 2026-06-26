Mondiali, la squalifica di cinque giornate a Madibo è ingiusta. Kone si è rotto la tibia ma non era un fallo cattivo

Ha ragione Athletic: "Madibo era in ritardo e voleva recuperare palla, non far male al suo avversario. La squalifica è legata all'entità dell'infortunio". C'è un precedente: nel 2019 Son ruppe la caviglia ad André Gomes e gli fu ritirata la squalifica

Il calciatore del Qatar Assim Madibo è stato squalificato per cinque giornate in seguito alla rottura della tibia del centrocampista del Canada Ismael Kone, dopo un suo fallo.

La Fifa si è basata sull’entità dell’infortunio non sul fallo in sé

Scrive Athletic sul fallo del calciatore qatariota:

Il fallo da parte di Assim Madibo era ragionevolmente duro. Kone aveva la palla, ma Madibo è entrato in ritardo e ha calciato sulla parte posteriore della gamba. Sembrava abbastanza chiaro che si trattasse di un tentativo leggermente in ritardo e fuorviante di recuperare la palla, piuttosto che un tentativo di far male al suo avversario.

Infatti inizialmente l’arbitro Garay aveva estratto il cartellino giallo. Poi, dopo le proteste, ha rivisto la decisione e cambiato il colore del cartellino: da giallo a rosso. La notizia della squalifica di cinque giornate è arrivata qualche ora fa dalla Fifa “per una violazione dell’articolo 14.1.e (grave fallo di gioco) del Codice disciplinare Fifa“. Madibo potrebbe fare ricorso, ma ancora non si conosce la decisione del centrocampista del Qatar.

Il portale sportivo del New York Times ritiene eccessiva la decisione della Fifa. E noi condividiamo :

Sembra una reazione eccessiva da parte della Fifa, e si può solo concludere che la gravità della punizione inflitta è in gran parte basata sull’entità dell’infortunio, non sulla gravità o sull’intento del fallo. Madibo è andato nello spogliatoio del Canada dopo la partita per scusarsi, e in seguito ha fatto visita a Kone in ospedale. Una squalifica di cinque partite è abbastanza assurda, ci sono stati falli molto più pericolosi. Madibo ha commesso un fallo ragionevolmente brutto e ha avuto sfortuna.

A Son nel 2019 fu ritirata espulsione e squalifica

Nel 2019 l’allora calciatore del Tottenham Son commise un brutto fallo ad André Gomes che giocava nell’Everton. Il sudcoreano si scusò immediatamente dopo aver rotto la caviglia al collega; fu espulso, ma successivamente il fallo fu giudicato involontario.

Era prevista una squalifica di tre giornate, ma dopo il ricorso del Tottenham, la Federazione inglese ritirò l’espulsione e la squalifica.