Si alza il sipario sul Messico, ma la Corea ha il “Mostro” Kim (e la Ceca punta su Kovar)

Il Gruppo A alza il sipario sul Mondiale: il Messico gioca in casa e parte avanti, ma la Corea del Sud è più forte di quanto dica il pronostico.

Si alza il sipario sul Messico, ma la Corea ha il “Mostro” Kim (e la Ceca punta su Kovar)

Mexico's National Football Team players practice in Mexico City on June 10, 2026, ahead of FIFA World Cup match againct South Africa.( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takuya Yoshino / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)

Mondiali 2026 Gruppo A

Si comincia da qui, e non è un caso che la Fifa abbia messo il Messico padrone di casa a inaugurare tutto: stadio pieno, Azteca, pressione altissima. Ma il favore del pronostico, sulla carta, non racconta la verità del girone.

La Corea del Sud è più forte del suo ranking

Perché la squadra da temere è la Corea del Sud. Una nazionale che corre, pressa e ha individualità da Europa che conta, da Son Heung-min in giù. Per i tifosi del Napoli c’è un motivo in più per seguirla: in difesa comanda Kim Min-jae, il “Mostro” dello scudetto, oggi tra i centrali più forti al mondo. Il Messico dovrà inventarsi qualcosa per arrivarle davanti.

L’uomo da tenere d’occhio gioca in porta

La sorpresa può chiamarsi Repubblica Ceca, e il dettaglio è gustoso: in porta c’è Matej Kovar, il portiere del PSV che il Napoli segue per la propria porta. De Laurentiis lo verrà a vedere proprio qui. Il Sud Africa, in crescita ma corto, parte dietro a tutti: per i Bafana Bafana la qualificazione sarebbe già un’impresa.