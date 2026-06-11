Si alza il sipario sul Messico, ma la Corea ha il “Mostro” Kim (e la Ceca punta su Kovar)
Il Gruppo A alza il sipario sul Mondiale: il Messico gioca in casa e parte avanti, ma la Corea del Sud è più forte di quanto dica il pronostico.
Mondiali 2026 Gruppo A
Si comincia da qui, e non è un caso che la Fifa abbia messo il Messico padrone di casa a inaugurare tutto: stadio pieno, Azteca, pressione altissima. Ma il favore del pronostico, sulla carta, non racconta la verità del girone.
La Corea del Sud è più forte del suo ranking
Perché la squadra da temere è la Corea del Sud. Una nazionale che corre, pressa e ha individualità da Europa che conta, da Son Heung-min in giù. Per i tifosi del Napoli c’è un motivo in più per seguirla: in difesa comanda Kim Min-jae, il “Mostro” dello scudetto, oggi tra i centrali più forti al mondo. Il Messico dovrà inventarsi qualcosa per arrivarle davanti.
L’uomo da tenere d’occhio gioca in porta
La sorpresa può chiamarsi Repubblica Ceca, e il dettaglio è gustoso: in porta c’è Matej Kovar, il portiere del PSV che il Napoli segue per la propria porta. De Laurentiis lo verrà a vedere proprio qui. Il Sud Africa, in crescita ma corto, parte dietro a tutti: per i Bafana Bafana la qualificazione sarebbe già un’impresa.