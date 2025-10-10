Bellingham: «Ho vissuto momenti in cui dubitavo di me stesso e volevo dare l’immagine di atleta macho»

Jude Bellingham, in qualità di Laureus Ambassador, ha parlato della pressione che mettono i social media e l’importanza della cura della salute mentale nello sport.

Le dichiarazioni di Bellingham riportate da Marca:

«Quando ero un giovane giocatore al Birmingham, scrivevo il mio nome su Twitter e leggevo tutto ciò che veniva detto. Ma anche se i commenti erano positivi, mi dicevo: perché dovrei lasciare che l’opinione di persone che non mi conoscono influenzino ciò che penso di me stesso? Quando puoi essere onesto e autentico con i tifosi, dai loro un’idea molto chiara di come ti sei sentito in una partita o nella tua vita di tutti i giorni. Ti aiuta ad essere più vicino a loro. Tuttavia, c’è anche un elemento negativo che ora ho deciso di evitare, e so che anche molti altri atleti lo hanno fatto. C’è già abbastanza negatività e pressione nello sport professionistico per andare a cercarsela. Ora, quando leggo commenti negativi, non mi influenzano, ma preferisco ancora non vederli. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito vulnerabile, ho dubitato di me stesso e avevo bisogno di qualcuno con cui parlare, ma invece ho cercato di mantenere quell’immagine di atleta macho di “Non ho bisogno di nessuno.” La verità è che ne ho bisogno, come tutti gli altri. E ti senti molto meglio se parli dei tuoi sentimenti ed emozioni. Come atleti, sembra che abbiamo il mondo ai nostri piedi o nelle nostre mani: possiamo fare quello che vogliamo, guadagnare un sacco di soldi e non esserne mai influenzati. Ma la realtà è che se siamo in grado di mostrare la nostra vulnerabilità, si apre un dialogo più ampio. È dovere di persone come me, e di quelli di noi che ricoprono queste posizioni, essere modelli di riferimento».

«Ognuno ha il diritto di avere un’opinione sullo sport, ma ci dovrebbero essere limiti alle cose orribili che si possono dire. Ho grande supporto a Madrid in termini di allenatori, giocatori e membri dello staff con cui posso parlare se mi sento giù. Andando avanti, penso che sia importante che l’allenamento mentale sia presente nel gioco. Non ho mai affrontato momenti molto difficili, ma sono stato intorno a persone che invece li hanno affrontati, ed è triste da vedere. Preferisco essere il tipo di compagno di squadra con cui qualcuno può venire a parlare dei suoi problemi di salute mentale. La cosa più importante è la fiducia: quando ce l’hai, senti di poterla gestire per sempre. Ma quando non ce l’hai, puoi sentirti davvero demotivato, come se i tuoi piedi non funzionassero, come se il tuo corpo non funzionasse. Il calcio, e lo sport in generale, unisce naturalmente le persone. Questo è uno dei motivi per cui volevo diventare un Laureus Ambassador. Laureus ti fa comprendere la capacità dello sport di trasformare la salute mentale e fisica delle persone e costruire una società migliore».