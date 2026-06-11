Guida ai Mondiali, Gruppo J: l’ultimo Messi prova a chiudere in trionfo, l’Austria fa la guastafeste

L'Argentina campione del mondo, all'ultimo Mondiale di Messi, è la favorita assoluta. Austria e Algeria si contendono il 2° posto.

Continua il nostro viaggio nei Mondiali 2026. Il Gruppo J Mondiali 2026 ha un protagonista solo nei titoli: Lionel Messi, al suo probabile ultimo Mondiale con l’Argentina. Insieme all’Albiceleste ci sono Austria, Algeria e Giordania. Per il secondo posto sarà battaglia. Ecco favorite, sorprese e il campione da celebrare.

Il colpo d’occhio

C’è un motivo solo per cui il mondo guarderà il Gruppo J dei Mondiali 2026: è quasi certamente l’ultimo Mondiale di Lionel Messi.

Le quattro squadre

Argentina, i campioni di Leo. Austria, la squadra di Rangnick. Algeria, le Volpi di Mahrez. Giordania, la matricola.

La gerarchia

Favorita l’Argentina (Messi, Lautaro, Julián Álvarez). Sfidante l’Austria. Outsider l’Algeria, materasso la Giordania.

Il duello

Austria-Algeria per il 2° posto.

Il campione

Lionel Messi: l’ultimo ballo del più grande di sempre.

L’occhio azzurro

Nessun azzurro tra i protagonisti, ma è il girone dove si celebra una leggenda.

La chicca

La Giordania gioca la prima fase finale della storia. Sull’altro fronte, l’addio di Messi.

Il verdetto de ilNapolista

Passano Argentina e Austria. L’Algeria può inserirsi con una fiammata di Mahrez.