Guida ai Mondiali, Gruppo E: La Germania ringiovanita di Wirtz, e i denti di Ecuador e Costa d’Avorio

La Germania ringiovanita è la favorita netta, ma per il 2° posto se la giocano l'Ecuador di Caicedo e la Costa d'Avorio campione d'Africa. Curaçao è la favola.

La nostra guida ai Mondiali 2026 entra nel vivo. Il Gruppo E Mondiali 2026 schiera Germania, Costa d’Avorio, Ecuador e Curaçao: in cima una corazzata ringiovanita, sotto due outsider che mordono e una favola caraibica. La sfida per il secondo posto promette battaglia. E non manca un volto noto della Serie A. Ecco favorite, sorprese e stelle.

Il colpo d’occhio

In cima una Germania ripartita dai ragazzi; sotto, due outsider che mordono e una favola caraibica.

Le quattro squadre

Germania, i ragazzi terribili. Ecuador, la Tri fisica. Costa d’Avorio, gli Elefanti campioni d’Africa. Curaçao, l’isola che sogna.

La gerarchia

Favorita la Germania di Wirtz e Musiala. Sfidanti alla pari Ecuador e Costa d’Avorio. Materasso Curaçao.

Il duello

Ecuador-Costa d’Avorio, lo spareggio per il 2° posto.

Il campione

Florian Wirtz, il faro della nuova Germania.

L’occhio azzurro

Nessun napoletano, ma un volto di Serie A nel gruppo E dei Mondiali 2026: in mezzo alla Costa d’Avorio c’è Franck Kessié.

La chicca

Curaçao (circa 150.000 abitanti) è tra le nazioni più piccole mai qualificate, con un ultrasettantenne come Advocaat in panchina.