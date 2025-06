Wirtz e la pressione di dover giocare col cartello “sono costato 135 milioni” (The Ahtletic)

Molti calciatori ne sono rimasti schiacciati: Caicedo (Koopmeiners da noi). Quando Brian Clough annunciò l'acquisto di Francis per 999.999 sterline e non un milione

Florian Wirtz è appena passato dal Bayer Leverkusen al Liverpool per una cifra astronomica di 100 milioni di sterline (circa 135 milioni di euro). The Athletic si domanda se queste cifre così alte possono giocare brutti scherzi. Sono molti, infatti, i casi in cui calciatori così profumatamente pagati, steccano e non dimostrano di essere all’altezza dei milioni per loro spesi. Forse perché la pressione di valere moltissimo inizia a pesare su di loro. Anche in Italia possiamo avere diversi esempi di quanto scritto. L’ultimo è sicuramente Teun Koopmeiners praticamente un oggetto misterioso da quando è approdato alla Juve.

Athletic ricorda quando Brian Clough – maestro di psicologia – si batté per annunciare il trasferimento al Nottingham Forest non per un milione di euro ma per 999.999 sterline.

Wirtz vale davvero 100 milioni? La pressione può fare brutti scherzi

Scrive Athletic:

“Florian Wirtz l’ultimo giocatore a fregiarsi del titolo di calciatore più costoso della Gran Bretagna. Se le clausole aggiuntive incluse nel suo trasferimento saranno rispettate, i 16 milioni di sterline aggiuntivi che andranno dal Liverpool al Bayer Leverkusen renderanno il suo trasferimento un record nel calcio britannico. Per ora, la cifra garantita di 100 milioni di sterline (134,3 milioni di dollari) rende il ventiduenne attaccante della nazionale tedesca l’acquisto record del Liverpool”.

“Moises Caicedo, l’attuale acquisto record britannico – 115 milioni di sterline dal Brighton & Hove Albion al Chelsea nel 2023 – ha ammesso di aver fatto fatica soprattutto nel primo anno in Blues. Il centrocampista della nazionale ecuadoriana non è il primo giocatore a subire la pressione di un trasferimento da record. Più di vent’anni prima, nel 2002, il difensore centrale inglese Rio Ferdinand lasciò il Leeds United per il Manchester United con un accordo da 29 milioni di sterline che lo rese il giocatore più costoso del paese”.

Dice Rio Ferdinand ad Athletic:

“«Ovunque tu vada, che sia al negozio di alimentari di quartiere per una pagnotta, che sia per fare il pieno di benzina o per passeggiare con la tua ragazza, pensi solo che tutti gli occhi sono puntati su di te e che pensano solo al prezzo del trasferimento e alle aspettative. Poi entri sul campo di allenamento: le aspettative. Entri nella mensa del centro sportivo: le aspettative. Anche in trasferta: le aspettative. Tutti si aspettano una prestazione record da 100 milioni di sterline, ovunque tu vada, la gente si aspetta prestazioni di livello mondiale, sempre superiori alla media, sempre d’élite, al di là di ogni tua immaginazione, qualunque cosa tu faccia», ha confessato qualche tempo fa”.

Prosegue Athletic:

“Nel corso di tre decenni, il record di trasferimenti britannici è più che decuplicato. Nel 1995, il passaggio dell’attaccante Stan Collymore dal Nottingham Forest al Liverpool per 8,5 milioni di sterline fu l’operazione che destò scalpore. Il record di Collymore per il Liverpool era più che rispettabile – 26 gol in 61 presenze in Premier League con una media di 0,49 gol ogni 90 minuti – ma non portò i risultati spettacolari che il club sperava e non poté aiutarlo a conquistare l’inafferrabile titolo di Premier League, spezzando il dominio del Manchester United. Più di 30 anni dopo, Wirtz non dovrà più affrontare questo problema. Si unisce a un club che è già al vertice, avendo vinto il titolo la scorsa stagione”.

“Il successo o il fallimento di Wirtz nella gestione della pressione per quella cifra sborsata potrebbe essere deciso dalla sua stessa forza mentale. Sembra improbabile che Arne Slot si spinga fino al punto di convincere il pubblico che Wirtz è costato al Liverpool meno di quanto sia effettivamente costato”.