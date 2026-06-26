Milan, la frecciata di Cardinale ad Allegri: “Al Milan vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere”

Ha annunciato il nuovo amministratore delegato: Massimo Calvelli. E ne ha approfittato per prendere le distanze dall'allenatore livornese

Il Milan sia pian pian definendo la nuova struttura societaria. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Gerry Cardinale ha mandato via Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Come nuova guida tecnica, ha scelto Ruben Amorim, mentre dal punto di vista dirigenziale c’è stata la nomina a nuovo Ceo di Massimo Calvelli. Proprio per ufficializzare la nomina del nuovo dirigente, il numero uno rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale del club:

Le parole di Cardinale sull’ambizione del suo Milan

“Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità. Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all’interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un’esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione”.

Gerry Cardinale poi conclude con una frecciata a Massimiliano Allegri:

“Nel corso dell’ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan. Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l’intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati.