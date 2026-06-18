Milan in alto mare, nessuno vuole Ibra tra i piedi. Spunta l’ex ds del Fenerbahce Ozek

Markus Krosche e Timmo Hardung hanno rifiutato l’incarico al Milan come Head of Football e direttore sportivo; i rossoneri sono dunque ancora in altomare, dopo aver scelto Ruben Amorim come allenatore. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, citando i possibili nomi che potrebbero subentrare.

Cardinale a caccia del nuovo ds del Milan, spunta Devin Ozek

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna che Cardinale avrebbe voluto affidare a Krosche sia la prima squadra, che il settore giovanile. Ma il tedesco non voleva interferenze nel suo operato, proprio come Rangnick, che aveva precedentemente rifiutato l’incarico. In parole povere, nessuno vuole Ibrahimovic tra i piedi:

Più facile cercare, sempre tra gli stranieri, nel mercato svincolati. Tra questi, per esempio, vi è il direttore sportivo Devin Ozek, ex Bayer Leverkusen e Fenerbahce, al quale, però, andrebbe affiancato un dirigente più in alto in grado per la gestione dell’area sport.