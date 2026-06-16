Lukaku ha fatto bene ad andare a curarsi in Belgio: è in grande forma, in patria è già un eroe

Il Belgio lo vuole titolare ma Garcia frena

Ha impiegato 22 secondi Romelu Lukaku per prendersi il Belgio anche a questi Mondiali (i quarti Mondiali della sua carriera). Entrato in campo, ha costretto la difesa egiziana a fare autogol nel disperato tentativo di anticipare il centravanti del Napoli su un cross dalla destra di Meunier.

In Belgio il giornale Nieuwsblad gli ha dato un soprannome: Mister Impact. Come se fosse un super eroe. E ora la domanda è: quando potrà giocare titolare?

Scrive il quotidiano che:

“conta poco che non sia stato il suo 91esimo gol in 126 partite della Nazionale. (…). La principale è che il grande Rom fa ancora la differenza. Per usare un paragone con altri sport: è l’uomo che realizza schiacciate spettacolari sotto canestro (basket) o che può fare fuoricampo (baseball)”.

“È lì”, ha concordato Thibaut Courtois. “È grazie alla pressione di Rom che quel gol è stato segnato”. Il difensore Brandon Mechele ha aggiunto: “Romelu può segnare alla minima occasione. Un vero goleador”.

Il ct Rudi Garcia ha detto di lui:

“Quando i difensori vedono Romelu entrare dalla panchina, gli tremano già le ginocchia”.

Increduli i commentatori stranieri quando lo hanno visto in panchina

Ora il punto è: quando potrà giocare titolare? La sua è stata una stagione travagliata. Si è trascinato per tutto l’anno i postumi del brutto infortunio avuto ad agosto a Castel di Sangro: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. E ha impiegato mesi per recuperare. I fatti gli hanno dato ragione. Ha fatto bene ad andare in Belgio a curarsi. Ora è in splendida forma. Ieri è entrato e ha cambiato la partita. Ha salvato il Belgio dalla sconfitta. Anche se poi ha sprecato un colpo di testa da favorevole occasione. Ma, come ricorda anche il giornale belga, il colpo di testa – incredibile ma vero – non è mai stata la sua specialità.

Molti commentatori stranieri hanno criticato la decisione di lasciarlo in panchina: da Gerrard: “Non potevo crederci. Il miglior attaccante belga era in panchina” a Gary Neville: “Entra e cambia la partita, infonde nuova fiducia ai compagni. Questo è ciò che fanno i grandi giocatori nei grandi tornei”. Alan Shearer: “Lukaku, a differenza di De Ketelaere, ha l’istinto dell’uomo di area di rigore. Qualunque cosa la gente pensi di lui, crea sempre problemi ai difensori”.

Allegri lo voleva già alla Juventus

Il ct Garcia frena su Lukaku titolare. “Non è ancora pronto. Deve ancora trovare la forma migliore. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in questo Mondiale senza che Romelu subisca nuovi infortuni”.

Il piano è che parta dalla panchina nelle partite del girone e poi magare giocare dall’inizio quando arrivano le partite vere.

Il difensore centrale Mechele ha dichiarati: “Romelu sta crescendo e sta raggiungendo il suo livello migliore. Rimane una bestia, soprattutto spalle alla porta. Se lo costringi a girarsi, di solito ne vale la pena. È molto istruttivo per noi difensori affrontare Lukaku in allenamento”.

Per il suo futuro a Napoli si vedrà: è sempre piaciuto ad Allegri che lo avrebbe voluto anche alla Juventus.