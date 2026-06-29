McTominay verso il rinnovo: senza offerte dal Real Madrid, il Napoli riparte

McTominay e il rinnovo fino al 2030: senza offerte concrete — Real Madrid compreso — il Napoli riapre la trattativa. Resta da limare l'ingaggio, ma la voglia dello scozzese di restare è un alleato prezioso.

McTominay e il rinnovo col Napoli: la trattativa è pronta a ripartire. Il Mondiale ha restituito in anticipo Scott McTominay — la Scozia è stata eliminata, come l’Uruguay di Mathias Olivera — e, secondo Repubblica, il momento è propizio: non sono arrivate offerte per lo scozzese, Real Madrid compreso (orientato su altri profili), e così il Napoli riprenderà la trattativa per il prolungamento fino al 2030.

McTominay rinnovo: il Real Madrid non affonda, il Napoli riparte

La “grande paura” del Real, in realtà, non si è mai concretizzata: nessuna offerta vera, nemmeno dalla Spagna, malgrado il rapporto stretto con Mourinho, oggi sulla panchina dei blancos. Per il Napoli è una buona notizia: McTominay è un punto di riferimento della gestione Allegri e uno dei migliori del Mondiale, e blindarlo è la priorità.

Cosa manca: l’intesa sull’ingaggio

Il nodo resta lo stipendio. Manna non ha ancora trovato l’intesa con l’entourage e la pratica è passata nelle mani di De Laurentiis: lo scozzese punta a circa cinque milioni netti, cifra superiore all’attuale. Ma c’è un alleato prezioso: la volontà di McTominay di restare in azzurro. Senza pressioni dall’estero e con il sì del giocatore, il rinnovo fino al 2030 è più una questione di numeri che di destino.