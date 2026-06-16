Maradona positivo, 32 anni fa: l’Argentina torna sul luogo del “delitto”. E vuole vendicarsi

“E 32 anni dopo – La Scaloneta si vendicherà – della Coppa che è stata rubata al numero 10 – quella che non ci hanno lasciato sollevare”. E’ il coro che canteranno dagli spalti dell’Arrowhead Stadium di Kansas City, migliaia di tifosi argentini all’esordio Mondiale. Per ricordare l’onta di un furto almeno “presunto”: Mondiali 1994 negli Stati Uniti, 25 giugno. Maradona positivo.

El Mundo ricorda questa piega della storia Mondiale. Quando la nazionale di Maradona e di Cáceres, Batistuta, Ruggeri, Redondo, Simeone, Caniggia e Ortega si andò a schiantare contro lo scandalo doping.

Quell’Argentina, allenata da Alfio “Coco” Basile, dimostrò la sua superiorità nella prima partita contro la Grecia con una vittoria per 4-0, grazie a una tripletta di Batistuta e al gol di Maradona, la cui esultanza con le urla rivolte alla telecamera è passata alla storia. Contro la Nigeria Caniggia segnò due gol (2-1), e sembrava che il primo posto nel girone fosse a portata di mano, anche se dovevano ancora battere la Bulgaria di Hristo Stoichkov.

Il trauma irrisolto

Maradona lasciò il campo in quella partita di Boston tenendo per mano un’infermiera. E’ un’immagine storica. Pochi giorni dopo, la Fifa annunciò che era risultato positivo a un “cocktail casalingo” di stimolanti, tra cui spiccava l’efedrina. L’Albiceleste affondò con lui.

“Il danno fu enorme – ricorda El Mundo – La stella fu espulsa dal torneo e non indossò mai più la maglia della nazionale. L’assist per il secondo gol di Caniggia fu il suo ultimo contributo al paese. Lo scandalo fu seguito dallo shock e la squadra non riuscì a riprendersi”. L’Argentina perse 2-0 contro la Bulgaria, passò seconda nel girone e poi fu eliminata dalla Romania di Hagi, Belodedici e Popescu.

È anche con questo ricordo che l’Argentina esordisce al nuovo Mondiale americano. “Alcuni vedono nella squadra di Scaloneta l’unità e la qualità che caratterizzavano quelle giocatrici e credono quindi che si vendicheranno di quella sconfitta, iniziando con una vittoria contro l’Algeria”, conclude El Mundo.