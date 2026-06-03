Maradona junior: “Le critiche ad Allegri? A Napoli hanno fischiato persino mio padre”

A Repubblica Napoli: "Non mi sorprende più nulla. A Napoli hanno distrutto Ancelotti che a Madrid poi ha vinto tutto. Non volevano Spalletti e hanno criticato Conte"

Diego Maradona junior è stato intervistato da Repubblica Napoli, a firma Pasquale Tina, sul mormorio social che tiene banco da quando Allegri è stato scelto da Aurelio De Laurentiis come direttore del Napoli. Il che, ripetiamolo, non vuol dire che i tifosi del Napoli siano in massa contro Allegri. Una cosa sono i social, frequentati da persone che hanno tanto tempo a disposizione nella vita, così come le trasmissioni radiofoniche parte ai tifosi. E un’altra la gran massa dei tifosi, come peraltro evidenziato dal sondaggio dell’Istituto Piepoli.

Maradona jr. “Hanno distrutto Ancelotti che a Madrid ha vinto tutto”

Va anche ricordato che i detrattori di Allegri sono anche quelli che urlano di più. Fanno massa anche con i loro decibel.

Detto questo, Diego Maradona junior ha parlato di Allegri, di Conte e anche di suo padre.

“Sono due allenatori, Allegri e Conte, che guardano la fase difensiva com’è giusto che sia. Il calcio è fatto di due fasi. Non hanno mai brillato per spettacolo, ma contano soprattutto i risultati. Se Allegri mi porta sul lungomare a festeggiare lo scudetto come ha fatto Conte io sono felice”.

Diego Maradona ha ricordato che non è certo la prima volta che il tifo social è in rivolta a Napoli.

“Critiche eccessive. Comunque è in buona compagnia: alcuni tifosi non volevano Spalletti e lui ha vinto, non volevano Conte e Antonio ha vinto. È stato distrutto Ancelotti che poi è andato al Real Madrid e ha conquistato altre 2 Champions League e non dimentico una cosa”.

I fischi a Diego quando venne sostituito in Napoli-Pisa

Sarebbe?

“Se una parte di pubblico è stata capace di fischiare mio padre allo stadio, onestamente non mi sorprende più nulla”.

Piuttosto lucido Maradona junior. Diego venne sonoramente fischiato in Napoli-Pisa ultima gara della stagione 88-89, il Pibe aveva appena trascinato il Napoli a conquistare la Coppa Uefa. Voleva andare al Marsiglia e venne sonoramente fischiato. Quell’anno il Napoli arrivò secondo in campionato. Fischi al Napoli ci furono anche l’anno 90-91 al termine della partita di Coppa dei Campioni contro lo Spartak Mosca. Non a caso il meraviglioso film su Maradona di Kapadia, che mostra l’asfissia che Diego provava a Napoli, dai tifosi non è per nulla apprezzato.