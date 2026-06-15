Lukaku piace ad Allegri e il futuro al Napoli si riapre

Il Corriere dello Sport mette la difesa in cima alla lista del Napoli, ma tra le posizioni da definire c'è Big Rom: e piace a Max. De Laurentiis aveva fissato il prezzo, però le ultime prestazioni hanno stuzzicato il nuovo allenatore

La priorità del mercato del Napoli, scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è il centrale di difesa — il nome è Gila della Lazio. Ma nel piano di sfoltire e ripartire restano da definire posizioni eccellenti, e tra queste c’è quella di Romelu Lukaku. Con un dettaglio che cambia tutto: piace a Max Allegri, il tecnico in arrivo sul pianeta azzurro.

De Laurentiis aveva fissato il prezzo: 10 milioni

Fino a poche settimane fa l’uscita sembrava nell’aria. De Laurentiis aveva fissato a 10 milioni il prezzo del cartellino, come avevamo raccontato: una stagione da dimenticare per il belga, condizionata dall’infortunio al bicipite femorale rimediato in ritiro, con Højlund diventato titolare e poi riscattato. Sulla carta, un addio quasi segnato.

Ma Allegri si è incuriosito

Poi il quadro è cambiato, e l’abbiamo scritto: l’addio di Lukaku non è più così scontato. Big Rom ha ancora un anno di contratto (scadenza 2027), ha ripetuto di non voler chiedere la cessione, e nelle ultime uscite con il Belgio in vista del Mondiale ha riacceso l’interesse del nuovo allenatore. Lo conferma anche il Corsport: il giocatore ha continuato a spiegare di non volersene andare, “stuzzicando la curiosità di Allegri con le sue ultime prestazioni”.

Tutto passa dal ritiro

Il Mondiale è la vetrina perfetta per rilanciarsi, e un Allegri incuriosito può decidere di tenersi un centravanti d’esperienza — lo stesso reparto per cui un anno fa il club aveva speso una cifra importante per Lucca come vice. La decisione, però, è rimandata: sarà in ritiro che il nuovo tecnico stabilirà se Lukaku è un problema da risolvere o una risorsa da rilanciare. Per ora, l’unica certezza è che la porta d’uscita, data per spalancata, si è rimessa a metà.