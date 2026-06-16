La riscoperta di Lukaku

La sua prima apparizione al Mondiale ha rinfrescato la memoria a un bel po' di persone. È un campione perennemente sottovalutato. Ha dato tantissimo al Napoli (non c'è paragone con De Bruyne). Con Hojlund formerebbe una coppia devastante. Allegri, che lo ha sempre apprezzato, lo sa bene

È francamente triste che, ciclicamente, un campione di questo livello abbia bisogno di essere continuamente riscoperto, come se un eroe protagonista di mille battaglie e mille vittorie dovesse essere ogni volta difeso da chi non ha altro da fare che screditare, dubitare delle sue gesta e, purtroppo, anche offendere. Un campione è tale in quanto tale, e Big Rom ha più volte dimostrato di che pasta è fatto. Eppure, puntualmente, qualcuno ha bisogno di rinfrescarsi la memoria. Serviva il suo impatto devastante di ieri contro l’Egitto per ricordare al mondo chi è Romelu Lukaku?

La superficialità con cui ci si sbarazzerebbe di un calciatore che ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del quarto scudetto azzurro è sconcertante. Non ci si può dimenticare così facilmente del peso tecnico e morale di un calciatore da più di 400 gol in carriera (il 400° segnato tra l’altro proprio in maglia azzurra, nella vittoria casalinga contro il Milan di fine marzo2025). Ecco chi è Romelu Lukaku.

La ricerca del Lukaku perduto