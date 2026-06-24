L’Atalanta di Giuntoli e Sarri vuole soffiare Gila al Napoli (Pedullà)
La Dea potrebbe offrire 20 milioni più bonus alla Lazio, nonostante gli agenti dello spagnolo abbiano l'accordo con il Napoli.
L’Atalanta piomba su Mario Gila della Lazio. Come riportato da Alfredo Pedullà, la Dea del duo Giuntoli-Sarri potrebbe offrire ai biancocelesti 20 milioni più bonus, anche se gli agenti del difensore spagnolo hanno un accordo con il Napoli.
Gila sfuma per il Napoli? L’Atalanta ci prova
Pedullà scrive su X:
Esclusiva: Gila, il Napoli ha l’accordo con gli agenti ma non ancora con la Lazio. Sondaggio approfondito dell’Atalanta che potrebbe offrire più di 20 milioni (e bonus) per il cartellino.
Esclusiva: #Gila, il #Napoli ha l’accordo con gli agenti ma non ancora con la #Lazio. Sondaggio approfondito dell’#Atalanta che potrebbe offrire più di 20 milioni (e bonus) per il cartellino
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 24, 2026
Il giornalista approfondisce la questione sul suo sito:
Mario Gila è da oltre un mese un obiettivo concreto del Napoli che ha raggiunto un accordo con l’entourage del difensore centrale da oltre tre milioni a stagione più bonus. Solo che la Lazio, pur prendendo in considerazione l’ipotesi di una contropartita tecnica tra Lucca e Rafa Marin, non accetta una proposta da 15 milioni più bonus. Vuole di più. Occhio alle sorprese: nelle ultime ore l’Atalanta ha fatto un sondaggio molto approfondito e metterebbe sul tavolo oltre 20 milioni per il cartellino, aggiungendo i bonus.