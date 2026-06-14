La Scozia vince ma McTominay non brilla: “Insolitamente impreciso”

I quotidiani scozzesi e inglesi concordano sul 6. L'Independent scrive: "Non è stato influente come di consueto". Il Daily Record: "Colpisce un palo al 16esimo , poi la partita si complica"

Nel cuore della notte, la Scozia è tornata ad assaporare il gusto della vittoria ai Mondiali dopo ben 36 anni (l’ultima fu a Italia ’90, contro la Svezia per 2-1). Pensate che, su un totale di 24 partite disputate, quella di ieri è stata la quinta vittoria in assoluto. È bastato il gol di McGinn su rimpallo al 29’ per chiudere la pratica Haiti.

Purtroppo la stella della squadra (e del Napoli) ha brillato meno del solito. Scott McTominay, tolto un palo colpito al 16’ dopo uno dei suoi soliti inserimenti, si è visto poco e complici anche i disturbi intestinali che lo avevano colpito giovedì, ha offerto una prestazione piuttosto al di sotto di ciò a cui ci ha abituati. Le pagelle dei quotidiani inglesi e scozzesi.

Le pagelle di McTominay

L’Herald Scotland gli dà 6: “È tornato dopo un attacco di di stomaco, ma a Boston non era al 100%. È stato vicino a un momento magico dopo 17 minuti, ma la sua conclusione ha colpito il palo. Insolitamente impreciso in alcuni frangenti, ma resta un giocatore fondamentale e ha alleggerito la pressione con alcune potenti progressioni palla al piede.

L’Independent la vede allo stesso modo: “Non è stato influente come di consueto“, e gli piazza 6. Di incoraggiamento diciamo. Il giudizio più alto è invece di talkSPORT, che gli dà 7.

Infine, il Daily Record (uno dei principali quotidiani scozzesi, insieme all’Herald) scrive: “La Scozia aveva bisogno della sua forza contro avversari fisicamente molto solidi che hanno reso difficile dominare il possesso palla. Ha creato una minaccia iniziale quando ha colpito il palo ed è andato vicino al gol con un colpo di testa, ma la partita è diventata più complicata col passare del tempo. 6

Nulla di preoccupante comunque, un po’ di appannamento capita anche ai migliori.

La questione rinnovo

Tornando a questioni più Napoli-oriented, come il suo rinnovo di contratto, la questione si è complicata. Infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino due giorni fa, Manna non sarebbe riuscito a sbrogliare la matassa e il dossier sarebbe finito sulla scrivania di De Laurentiis, che se ne occuperà in prima persona. Cruciale non commettere l’errore Kvaratskhelia.