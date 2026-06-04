La presentazione di Allegri potrebbe slittare a luglio

Potrebbe slittare a luglio la presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Le pastoie burocratiche somigliano a sabbie mobili, il livornese non ne viene fuori. Sperando – per lui – che De Laurentiis non perda la pazienza. Ma pare che non la perderà. Il presidente è tranquillo, aspetta che gli eventi facciano il loro corso. Tra moglie e marito non mettere il dito. E al momento il Milan e Allegri sono sposati e il divorzio è burrascoso, fitto di rancori e dispetti. Vedremo.

Per Repubblica è questione di forma e non di sostanza

Oggi De Laurentiis parlerà per presentare i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Almeno lì (nei due ritiri) Allegri dovrebbe esserci, altrimenti sarebbe il primo caso di allenatore da remoto. La fine della storia milanese di Max si sta rivelando complicata anche perché al Milan non c’è nessuno, o comunque sono rimasti in pochi in società. Cardinale è probabilmente assorbito da altre questioni: deve trovare allenatore e direttore sportivo. Forse è anche invidioso, perché il Napoli il tecnico in teoria lo ha trovato. E a nostra avviso l’uomo Milan spera che di spuntarla rimandando sempre la soluzione. È una vicenda che potrebbe regalare finali sorprendenti.

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive:

“Tempo al tempo, insomma. Tutte le parti interessate sono al lavoro e nessuno stupore se la presentazione di Max slitterà come minimo di qualche altro giorno, se non persino fino a luglio. Si tratta però solamente di una questione di forma e non di sostanza. De Laurentiis farà il punto della situazione oggi pomeriggio”.