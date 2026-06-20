La Mano de D10S nel ricordo di Valdano: “Diego giocava con una musa dentro, aveva la furia di tutta l’Argentina”

Semplicemente, i popoli non costruiscono i loro miti con criteri giuridici. Li costruiscono con le emozioni. Altrimenti Achille sarebbe un assassino, Ulisse un bugiardo e il Cid un mercenario.

A Shilton non è ancora andato giù.

Il gol del siglo

Ovviamente ridurre quel match al solo gesto della mano è piuttosto banale, in quanto poco dopo sarebbe semplicemente arrivato il “gol del secolo”. Perché Maradona non avrebbe mai concesso di ricordare quella partita solo per il gol di mano e quindi giustamente decise di dribblare anche i cameraman. Per Valdano c’è un prima e un dopo quella sinfonia in dieci tocchi. Diego in quei momenti era universale: era il pallone, era il calcio:

Il gol esplose e, da quel momento, ognuno di noi ha una cosa da raccontare, perché nessuno che l’abbia vissuto ha dimenticato quel grido. Anch’io no. Invece di correre ad abbracciarlo, entrai in porta per prendere la palla che Diego aveva segnato. Per una sola ragione: quella giocata era un’opera così individuale, così sua, che, un po’ infastidito, mi dissi: “Urlalo da solo”.

Quello fu, per me, il preciso momento in cui Diego smise di essere con noi. Quando pochi secondi dopo arrivai ad abbracciarlo, era già tanto universale quanto il pallone. E tanto mito quanto Gardel, e tanto eroe quanto San Martín. Il calcio non è uno scherzo quando diventa sociologia.

Alla fine, purtroppo, Jorge ci ricorda che il Diez non è più qui tra noi, ma la forza simbolica di quella partita, che lunedì compirà 40 anni, è sopravvissuta. E anche se la si spogliasse di tutta la sua forza simbolica, rimarrebbe comunque una vetta del gioco del calcio. A quella velocità non ci era mai andato nessuno prima di quel momento.