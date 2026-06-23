La Fifa ha venduto agli sponsor pure le ascelle dei guardalinee. Davvero

Perché la Fifa ha introdotto un conto alla rovescia allo stadio prima del fischio d’inizio? Se lo chiede, dandosi ovviamente la risposta, la Faz: “La risposta è sempre la stessa: perché ci guadagniamo. Nel caso del conto alla rovescia, questo è diventato chiaro quando lo speaker dello stadio non ha chiesto agli spettatori di contare alla rovescia il conto alla rovescia dei Mondiali, bensì il “conto alla rovescia finale sponsorizzato da Aramco“.

Perché, ormai lo sanno tutti – è evidente – la Fifa s’è venduta ogni centimetro di questo Mondiale. Anche con degli spunti geniali. Per esempio: ha appaltato le ascelle dei guardalinee ad un noto produttore di deodoranti, cosicché ogni volta che il sudatissimo assistente alza bandierina… tac: promo è fatta. Ribadiamo: geniale.

I cooling break hanno ben due sponsor

Tornando più seriosi, la Faz si chiede anche – retoricamente – “perché la Fifa, autoproclamatasi paladina della sostenibilità, promuova la più grande compagnia petrolifera del mondo negli ultimi secondi prima delle partite dei Mondiali, ma la risposta della Fifa la conosciamo già. Ancora più importante, va notato che non tutti i bambini hanno bisogno del nome di uno sponsor. E certamente non c’è bisogno di metterne al mondo di nuovi solo perché vengono in mente alcuni sponsor poco raccomandabili”.

“Mentre le nuove iniziative della Fifa – il conto alla rovescia e le “pause per idratarsi” (che la federazione calcistica ha prontamente ribattezzato “Powerade Hydration Breaks” negli stadi, e le “Lenovo Match Breaks” di Fox Sports) – ci ricordano quanto sia irritante questo fenomeno, è solo con le sue creazioni più recenti che ce ne rendiamo conto. Ma poi arriviamo rapidamente alle analisi dei consulenti finanziari durante l’intervallo e agli highlights delle scommesse sportive durante la trasmissione della Bundesliga tedesca”.