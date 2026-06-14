Klopp: “Il cooling break serve solo agli sponsor. Il calcio è ostaggio di dirigenti chiusi in ufficio”

Jürgen Klopp non è mai stato un uomo con i cosiddetti peli sulla lingua e lo ha dimostrato anche stavolta, scagliandosi contro la Fifa e la sua gestione dei cooling break. Come se la Fifa non stesse già affrontando abbastanza polemiche. Le sue parole alla Zdf.

Le parole di Klopp

Riporta L’Equipe:

“Il calcio è preso in ostaggio da dirigenti chiusi in uffici climatizzati. Sul set della ZDF, emittente televisiva tedesca, Jürgen Klopp non è stato tenero con i cooling break, una novità della Fifa presentata secondo lui “come uno scudo per il benessere dei giocatori, una nobile spada contro il caldo”. L’ex allenatore del Liverpool ritiene che in realtà queste pause non siano altro che “una gabbia dorata costruita per gli sponsor.”