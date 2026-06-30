Klopp e gli altri, l’esercito di chi vuole legalizzare la carica sul portiere. “L’Arsenal ha vinto la Premier così” (VIDEO)

Alla Germania annullato un gol per evidente fallo sul portiere. Ma Klopp e altri si lamentano: "L'Arsenal ha segnato il 60% dei gol in questo modo". Problemi della Premier

La Germania è fuori dai Mondiali, ha perso ai rigori contro il Paraguay. Le nazioni cuscinetto sono un lontano ricordo. L’Europa arranca anche nel pallone.

SI discute molto del gol annullato alla Germania ai supplementari. Gol di Tah da corner. Annullato per una carica del tedesco Anton sul portiere sudamericano. Per Nagelsmann ovviamente era regolare. Ci si è messo anche Klopp che è in prima fila per prenderne il posto. Il riferimento all’Arsenal era scontato.

Le parole di Klopp…

A Magenta Tv, riprese dal Daily Mail:

“Se questo gol è irregolare, allora l’Arsenal non sarebbe campione d’Inghilterra. Hanno segnato il 60% dei loro gol in questo modo.” Ma non è che, se in Inghilterra hanno abolito la carica al portiere, allora deve valere per il resto del mondo o per le competizioni.

E ancora:

“Ci sono cose peggiori delle sconfitte nello sport. Ma c’era un sogno, e quel sogno è stato infranto. È stato drammatico. Ci sono 500.000 modi per vincere una partita di calcio. Devi solo trovarne uno.”

Anche per Shearer la carica al portiere non esiste più

Anche Alan Shearer, in qualità di commentatore della Bbc, si è accodato.

“Bisogna capire che è uno sport di contatto. Il portiere ha ingannato l’arbitro e il Var. Sì, c’è stato un contatto, ma il modo in cui è caduto è stato ridicolo. A mio avviso il gol doveva essere convalidato e non sarebbe mai dovuto essere annullato.”

È uno sport di contatto ma non puoi bloccare il portiere.