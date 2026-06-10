Khalaili dice sì al Napoli: contratto di 1,3 milioni fino al 2031

Il primo tassello del nuovo Napoli ha un nome e, soprattutto, un’intesa già raggiunta sul piano personale. Khalaili al Napoli non è più solo una suggestione di mercato: come scrive il Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna si è mosso con largo anticipo e ha già strappato il sì del terzino e della sua famiglia. Ora, però, va sciolto il nodo più complicato: quello con il club belga.

L’accordo col giocatore: 1,3 milioni fino al 2031

Sul fronte dell’ingaggio, il lavoro è praticamente fatto. Secondo quanto raccontato in Israele e ripreso dal quotidiano, il Napoli avrebbe trovato l’intesa con l’entourage di Khalaili su un contratto da 1,3 milioni di euro a stagione fino al 2031. Il giocatore ha dato il suo placet, segno di quanto il progetto azzurro lo abbia convinto. Non è una novità improvvisa: già a maggio raccontavamo che il Napoli aveva un accordo di massima con Khalaili, un’operazione che potrebbe diventare il trasferimento più ricco di sempre per un israeliano.

Il nodo col club: 25 milioni e la percentuale al Maccabi Haifa

Il vero ostacolo, come spesso accade, è di natura economica. L’Union Saint-Gilloise valuta il suo terzino dalle spiccate qualità offensive circa 25 milioni, e anche ritoccando verso il basso non scenderebbe sotto i 22,5-23. Troppi, per il Napoli. Ma il club belga ha le sue ragioni: il 20% della cifra spetta al Maccabi Haifa, che sul cartellino del giocatore ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita. Un meccanismo che ricorda da vicino il braccio di ferro con la Lazio per Gila, dove la richiesta di Lotito è inseparabile dal 50% che spetta al Real Madrid. Nel frattempo la stampa belga ha iniziato a citare la concorrenza della Premier — Tottenham, Newcastle e Bournemouth — ma il vantaggio del Napoli è proprio l’accordo già chiuso col giocatore. Il prossimo passo, ora, sarà intensificare il dialogo con l’Union per trovare la quadra. Del resto è un colpo che Manna insegue da mesi.