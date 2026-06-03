Juventus, grave errore non rinnovare Vlahovic: ora chi glielo spiega a Spalletti?

Dusan l’ultimo grande colpo di Andrea Agnelli

È un errore da matita blu non rinnovare Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo era stato l’ultimo grande colpo da squadra dominante dell’era Andrea Agnelli. Attaccante di prima fascia, almeno nella serie A attuale, il goal nel sangue, forse troppo sovraccaricato di responsabilità, ma pur sempre un giovanotto che intimorisce le squadre avversarie. Non varrà forse quel contratto monstre che firmò nel 2022 ma vale eccome averlo in rosa. Oltretutto non si è mai tirato indietro quando si è trattato di combattere fino alla fine.

La permanenza di Vlahovic era un desiderio di Spalletti

E ora? E ora ci vorranno parecchi quattrini per individuare una figura di quel calibro. E soprattutto chi di dovere dovrà spiegare a Luciano Spalletti perché i suoi desiderati non vengono mai esauditi. Ecco perché tutto può succedere in casa Juve. Anche un colpo di scena, superiore a quelli degli ultimi anni.