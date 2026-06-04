Italiano va in Turchia? Il Besiktas in pressing per trovare l’intesa

L'ex Bologna, dopo essere rimasto con il proverbiale cerino in mano, potrebbe ripartire dalla Turchia. Lo riporta Di Marzio: "I contatti tra le parti sono continui e intensi."

Dopo essere stato sedotto e abbandonato dal Napoli, sembra proprio che Vincenzo Italiano voglia cambiare aria. Per il momento, l’unico club che sembra davvero intenzionato ad assicurarsi le sue prestazioni è il Beşiktaş, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Il Besiktas in pressing su Italiano: i dettagli

Riporta Di Marzio:

“Il Besiktas continua a spingere per Vincenzo Italiano. Come raccontato, il club turco ha già mostrato interesse nei giorni scorsi e ora i contatti tra le parti sono continui e intensi.

Dopo la separazione tra l’allenatore e il Bologna, infatti, il Besiktas è in forte pressing su di lui per ottenere il sì definitivo: dopo i primi sondaggi, dunque, continuano i contatti per trovare l’intesa.”

Cos’è successo col Napoli

Ricordiamo che l’allenatore del Bologna sembrava essere il promesso sposo del Napoli. La storia la conosciamo: De Laurentiis è un suo estimatore dal 2021 e, dopo l’addio di Conte, sembrava davvero arrivato il momento del suo approdo in azzurro. Poi, la mancata qualificazione in Champions League del Milan e l’esonero di Allegri hanno rimesso quest’ultimo, già oggetto del desiderio del patron partenopeo l’anno scorso, sul mercato.

Il testa a testa tra i due si è trasformato in una vera e propria telenovela quando Italiano ha chiesto tre giorni di tempo per riflettere. De Laurentiis non ha gradito e ha quindi deciso di portare Massimiliano Allegri al Napoli. Italiano, dopo aver rescisso il contratto con il Bologna, è rimasto con il proverbiale cerino in mano.

La sua ripartenza potrebbe arrivare dalla Turchia?