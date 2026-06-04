Allegri al Napoli, è solo questione di tempo: Pedullà rassicura, “conviene anche al Milan: non prevedo problemi”

Chi aspetta l’ufficialità può stare tranquillo: il dossier Allegri al Napoli non si è complicato, si è solo allungato. A fare il punto è Alfredo Pedullà, che parla apertamente di uno slittamento dei tempi tecnici rispetto alla tabella di marcia iniziale.

“Solo da aspettare”: i tempi tecnici e il via libera

“Ieri sera ho dato lo slittamento dei tempi tecnici per quanto riguarda il discorso Allegri-Napoli”, spiega Pedullà. Ma il senso è chiaro: niente di compromesso, solo formalità da sbrigare. “Rispetto a quanto vi avevo anticipato quel famoso giovedì, si tratta soltanto di aspettare che venga un po’ liberato dopo varie trattative e tira e molla”. In sostanza, l’accordo regge: è la liberazione formale dell’allenatore a richiedere ancora qualche passaggio. Una conferma del percorso che raccontiamo da settimane, da quando Massimiliano Allegri è stato indicato come il nuovo allenatore del Napoli e da quando, proprio su input di Pedullà, anche Italiano aveva capito che il Napoli aveva scelto Allegri.

“Conviene a tutti, anche al Milan”: perché non ci sono intoppi

La parte più rassicurante è la lettura degli incastri: “Conviene a tutti, conviene anche al Milan, quindi non prevedo problemi”. È il dettaglio che spegne le ansie: l’operazione non incontra resistenze perché ogni parte coinvolta — il Napoli, l’allenatore e lo stesso Milan — ne trae vantaggio. Un quadro che si sposa con la nostra lettura dell’affare come un “colpo da monarca illuminato” di De Laurentiis, e con l’accordo già definito su cifre e budget. Tradotto: l’annuncio è solo rimandato, non in dubbio.

E intanto Vlahovic, con cui Allegri ha “un grande rapporto”

C’è un filo che intreccia panchina e mercato. Pedullà conferma che Vlahovic “è stato proposto anche al Napoli” e che “il Napoli non ha scartato definitivamente l’ipotesi, anche perché c’è un grande rapporto con Allegri”. Il serbo — ormai a un passo dalla rottura con la Juve, “90 vado via e 10 resto” — resta «una situazione tutta da monitorare», con possibili piste in Spagna, Germania o Arabia. Ma il legame con il futuro allenatore tiene viva la suggestione, come avevamo registrato quando il Napoli si era inserito per Vlahovic.