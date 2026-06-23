Italia, Maldini verso il no a Malago’
Come raccolto da Sport Mediaset, Paolo Maldini starebbe pensando di rifiutare la possibilità di diventare il ruolo di direttore tecnico dell'Italai
Una volta ufficializzata l’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC, l’attenzione di tutti si è spostata sul futuro della Nazionale. In mattinata era circolata la notizia che portava ad Antonio Conte come nuovo ct e Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico. Ma sulla bandiera del Milan bisogna segnalare degli ultimi aggiornamenti che, di fatto, portano sul verso opposto.
Nazionale Italiana, Maldini non dovrebbe diventare il nuovo direttore tecnico
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, Paolo Maldini sarebbe orientato a dire no all’offerta di ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. L’ex capitano rossonero e dell’Italia non vorrebbe impegnarsi sul fronte della selezione azzurra.
Ricordiamo che Paolo Maldini sembrava prossimo a diventare un nuovo digerente del Fenerbahce, ma poi le divergenze con Hakan Safi (candidato alla presidenza del club turco) hanno poi fatto saltare tutto. Nelle prossime ore ci dovrebbero essere comunque delle novità importanti sul futuro della nostra Nazionale.